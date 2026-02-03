Oruam rebate decisão do STJ sobre prisão: “Perseguição”

Siga o A TARDE no Google

O rapper está sendo procurado pela polícia - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam quebrou o silêncio e se manifestou sobre a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que decretou sua prisão nesta terça-feira, 3. Através de sua equipe de defesa, o cantor alegou que está sendo perseguido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em um registro, publicado nas redes sociais, o artista e seus advogados compartilharam imagens em que ele aparece tentando carregar a tornozeleira eletrônica, que apresentou 28 interrupções em 43 dias.

Nos registros, é possível vê-lo conectando o aparelho à tomada, porém o dispositivo não acende e não recebe a carga necessária para o uso. Já em outro vídeo o rapper surge conectando diversos carregadores no aparelho, mas não obtém sucesso com nenhum deles.

Prisão anterior

Vale lembrar que Oruam foi preso em julho de 2025 após ser indiciado por sete crimes, sendo um deles uma tentativa de homicídio contra policiais. O artista ficou detido por mais de dois meses, sendo liberado apenas em setembro.

Na época, o filho de Marcinho VP, traficante ligado à facção Comando Vermelho, teve a prisão revogada liminarmente. Ele passou a cumprir regime semi-aberto, sendo obrigado a realizar recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica.