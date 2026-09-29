Salvador Restaurant Week começa nesta quinta com menus a partir de R$

Com menus completos a preços fixos e uma viagem pela diversidade da culinária brasileira, a Salvador Restaurant Week começa nesta quinta, 1º de outubro, em Salvador e Feira de Santana. A 28ª edição do festival segue até 1º de novembro, com mais de 140 estabelecimentos participantes e valores entre R$ 59,90 e R$ 119.

Sob o tema “Brasil de Norte a Sul”, os restaurantes foram convidados a criar menus com referências a ingredientes típicos e heranças culturais de diferentes regiões do país. As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa, servidas no almoço e no jantar.

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Quanto custam os menus

Os preços variam de acordo com a categoria escolhida. No Menu RW Tradicional, o almoço custa R$ 59,90 por pessoa e o jantar, R$ 74,90. O Menu Plus sai por R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar. Já o Menu Premium custa R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar.

Sobremesa do Taboada, um dos restaurantes participantes da 28ª Salvador Restaurant Week - Foto: Tati Freitas

A cada menu, o cliente também pode acrescentar, de forma opcional, R$ 2 destinados às Obras Sociais Irmã Dulce, instituição beneficiada pela ação social desta edição.

Durante o festival, quem escolher o menu de almoço nas casas participantes da ação da Ambev receberá uma Corona Cero. No jantar, será oferecida uma Stella Artois Pure Gold. A iniciativa é válida enquanto durarem os estoques e apenas nos estabelecimentos participantes.

A relação de restaurantes, menus, dias e horários de funcionamento de cada estabelecimento pode ser consultada no site oficial da Restaurant Week.

SERVIÇO

O quê: 28ª Salvador Restaurant Week

Quando: 1º de outubro a 1º de novembro de 2026

Valores:

Menu RW Tradicional: R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar

Menu Plus: R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar

Menu Premium: R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar

Ação social: contribuição opcional de R$ 2 por menu para as Obras Sociais Irmã Dulce

Mais informações: https://restaurantweek.com.br/ e @salvadorrestaurantweek