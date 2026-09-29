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FESTIVAL GASTRONÔMICO

Salvador Restaurant Week começa nesta quinta com menus a partir de R$

28ª edição segue até 1º de novembro com mais de 140 estabelecimentos participantes

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Prato do 33 Contemporâneo, um dos restaurantes participantes da 28ª Salvador Restaurant Week
Prato do 33 Contemporâneo, um dos restaurantes participantes da 28ª Salvador Restaurant Week - Foto: Tati Freitas

Com menus completos a preços fixos e uma viagem pela diversidade da culinária brasileira, a Salvador Restaurant Week começa nesta quinta, 1º de outubro, em Salvador e Feira de Santana. A 28ª edição do festival segue até 1º de novembro, com mais de 140 estabelecimentos participantes e valores entre R$ 59,90 e R$ 119.

Sob o tema “Brasil de Norte a Sul”, os restaurantes foram convidados a criar menus com referências a ingredientes típicos e heranças culturais de diferentes regiões do país. As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa, servidas no almoço e no jantar.

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Quanto custam os menus

Os preços variam de acordo com a categoria escolhida. No Menu RW Tradicional, o almoço custa R$ 59,90 por pessoa e o jantar, R$ 74,90. O Menu Plus sai por R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar. Já o Menu Premium custa R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar.

Sobremesa do Taboada, um dos restaurantes participantes da 28ª Salvador Restaurant Week
Sobremesa do Taboada, um dos restaurantes participantes da 28ª Salvador Restaurant Week - Foto: Tati Freitas

A cada menu, o cliente também pode acrescentar, de forma opcional, R$ 2 destinados às Obras Sociais Irmã Dulce, instituição beneficiada pela ação social desta edição.

Durante o festival, quem escolher o menu de almoço nas casas participantes da ação da Ambev receberá uma Corona Cero. No jantar, será oferecida uma Stella Artois Pure Gold. A iniciativa é válida enquanto durarem os estoques e apenas nos estabelecimentos participantes.

A relação de restaurantes, menus, dias e horários de funcionamento de cada estabelecimento pode ser consultada no site oficial da Restaurant Week.

SERVIÇO

O quê: 28ª Salvador Restaurant Week
Quando: 1º de outubro a 1º de novembro de 2026
Valores:
Menu RW Tradicional: R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar
Menu Plus: R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar
Menu Premium: R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar
Ação social: contribuição opcional de R$ 2 por menu para as Obras Sociais Irmã Dulce
Mais informações: https://restaurantweek.com.br/ e @salvadorrestaurantweek

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Tags

Festival gastronômico gastronomia Salvador Restaurant Week

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