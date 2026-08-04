Tomate mais barato pode melhorar sua alimentação; entenda

O tomate, um dos ingredientes mais presentes na mesa dos brasileiros, ficou 41,36% mais barato em Salvador durante o mês de julho. A redução pode representar um alívio no orçamento das famílias e uma oportunidade para reforçar a alimentação com um alimento rico em nutrientes.

Além de ser versátil e caber em receitas simples, o tomate reúne vitaminas, fibras e antioxidantes que contribuem para a saúde. A queda no preço pode incentivar o consumo de um ingrediente que oferece benefícios para o coração, a imunidade e até para a prevenção de algumas doenças.

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Em entrevista ao portal A TARDE, a nutricionista Aniele Neris, explica que o tomate é considerado um "superalimento" por combinar baixo teor calórico com alta concentração de nutrientes.

"Ele é rico em licopeno, que protege o coração e ajuda a reduzir o risco de alguns tipos de câncer, além de fornecer vitaminas como C, A e K, fibras e potássio", destaca.

Segundo a especialista, o licopeno, um dos principais compostos do tomate, apresenta benefícios específicos para homens e mulheres.

"Nos homens, o licopeno é um aliado importante na prevenção do câncer de próstata; nas mulheres, ele contribui para a saúde da pele, dos ossos e ajuda a reduzir riscos de câncer de mama e ovário", explica.

Tomate cru ou cozido: qual é melhor?

Uma dúvida comum é se o tomate perde nutrientes quando vai ao fogo. De acordo com Aniele, as duas formas de consumo são benéficas, mas oferecem vantagens diferentes.

"O tomate cru é excelente para hidratação e para garantir vitamina C, mas quando cozido ele se torna ainda melhor em alguns aspectos, porque o calor aumenta a absorção do licopeno e o seu modo de preparo interfere diretamente na biodisponibilidade dos nutrientes", ressalta.

Pode comer tomate todos os dias?

Segundo a nutricionista, o consumo diário é recomendado para a maioria das pessoas, variando entre o tomate cru e o cozido.

"A quantidade ideal gira em torno de 1 a 2 unidades médias por dia. Essa porção garante uma boa ingestão de licopeno, fibras e vitaminas. No entanto, pessoas com refluxo, gastrite ou problemas renais devem moderar o consumo devido à acidez e ao teor de potássio", aponta.

Como aproveitar o tomate nas refeições

Com a queda de preço, o tomate pode ser combinado com diversos alimentos presentes na cesta básica.

Segundo a nutricionista, ele harmoniza bem com arroz, feijão, lentilha, verduras, folhas verde-escuras e azeite. Já pessoas com refluxo devem evitar consumir tomate junto com café ou frutas muito ácidas, pois essa combinação pode intensificar o desconforto.

Receitas simples para aproveitar o preço mais baixo

Entre as opções sugeridas pela especialista estão:

salada de tomate temperada com azeite para acompanhar arroz e feijão;

molho de tomate caseiro preparado apenas com tomate, alho, azeite e temperos naturais;

omelete com tomate;

farofa com tomate e cheiro-verde;

cuscuz de milho com tomate picado;

sanduíche de pão francês ou integral com ovo mexido e tomate;

sopa de legumes com tomate.

"O mais importante é lembrar que uma alimentação saudável não precisa ser cara. Com alimentos básicos, como arroz, feijão, ovos, cuscuz, macarrão, legumes da estação e tomate, é possível montar refeições equilibradas, saborosas e que contribuem para a saúde de toda a família", conclui a nutricionista.

Além do tomate, o levantamento da SEI mostrou queda nos preços de outros alimentos importantes para o dia a dia, como batata inglesa (-31,75%), cenoura (-25,07%), ovos (-9,19%) e maçã (-8,46%), contribuindo para a redução do custo da cesta básica em Salvador durante julho.