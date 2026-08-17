Wine Brasil Music ocupa a Rua Chile com gastronomia e shows gratuitos

Vinho, gastronomia e música vão ocupar diferentes espaços do Centro Histórico de Salvador entre os dias 20 e 23 de agosto. Após reunir mais de 8 mil pessoas na primeira edição, o Wine Brasil Music retorna em 2026 e, desta vez, ultrapassa os espaços do Palacete Tirachapéu para chegar à Rua Chile.

O festival também terá atividades no Chile 27 e programação musical gratuita, com jazz, blues, chorinho, pop-rock e DJs.

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A feira reunirá vinícolas brasileiras, marcas internacionais, importadoras e empresas do setor em oito espaços do Palacete Tirachapéu. Entre os expositores confirmados estão as vinícolas Uvva, Vaz, Buffon, Garbo Enologia Criativa, Baobá Vino e Primeira Estrada, além de outros produtores nacionais.

A seleção internacional terá a participação da vinícola uruguaia Mataojo e de importadoras como Zahil, Porto a Porto, Del Maipo e Berkmann.

Durante o circuito, o público poderá degustar rótulos e conversar com produtores, importadores e profissionais do setor. “Quando criamos o evento, queríamos proporcionar uma experiência que ultrapassasse a ideia de uma mostra tradicional.

O nosso propósito era aproximar o vinho das pessoas e conectá-lo à música, à gastronomia, à arquitetura e à história deste lugar”, afirma Marcelo Magalhães, chairman do Palacete Tirachapéu.

A promoter Licia Fabio e o jornalista Ronaldo Jacobina, embaixadores do Wine Brasil Music, também destacaram a expansão do festival. “Neste ano, teremos mais ações e ativações para além das portas do Palacete. Estamos muito felizes em participar dessa ampliação e queremos todos presentes para viver essa experiência”, afirmou Licia.

Jacobina ressaltou a relação do evento com a Rua Chile e o crescimento em relação à primeira edição. “No ano passado, reunimos quase 9 mil pessoas. Agora, vamos realizar uma festa ainda maior, celebrando o vinho, a nossa história e a ocupação do Centro Histórico”, disse.

Música ocupa a Rua Chile com programação gratuita

A expansão para a Rua Chile é uma das apostas da edição deste ano. De quinta-feira a domingo, atrações musicais ocuparão o palco principal e a sacada do Palacete, enquanto carrinhos de vinho e opções gastronômicas integram a programação na região.

A abertura, no dia 20, fica por conta do Chocolate com Blues, às 17h, seguida pelo DJ Deco Sodré, na sacada, às 18h. Guto Gomes encerra a primeira noite, das 19h30 às 21h.

No dia seguinte, 21, André Caldeira (Bella Ciao) e o Chorinho Nosso Sotaque abrem a programação, antes de Deco Sodré assumir novamente a sacada. Às 19h30, a Us Beatles sobe ao palco principal com repertório dedicado ao quarteto de Liverpool.

A programação do dia 22 começa com May Sol Jazz e Felipe Evans, das 17h às 18h, e segue com DJ Deco Sodré. A Herbert & Richard encerra a noite, das 19h30 às 21h, com repertório inspirado em trilhas do cinema e clássicos do pop-rock internacional.

Herbert & Richard anima o festival - Foto: João Lins

Já no encerramento do festival, dia 23, Deco Sodré comanda a sacada a partir das 15h, e o cantor Lutte fecha a programação, das 17h30 às 19h.

Festival terá nove degustações com especialistas

Para quem deseja aprofundar os conhecimentos sobre vinho, o Wine Brasil Music terá nove degustações técnicas conduzidas por enólogos, sommeliers, produtores e especialistas brasileiros e estrangeiros.

A programação passa por diferentes regiões e estilos, com encontros sobre espumantes brasileiros, vinhos de altitude de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, Bordeaux, vinhos de garagem, Jerez e a classificação dos vinhos alemães.

Um dos destaques acontece no sábado, 22, com a degustação “Almaviva: pioneirismo que mudou o curso do vinho chileno”, conduzida pelo enólogo francês Pascal Marty. O encontro reunirá sete safras do Almaviva, de 1996 a 2003.

Campeonato Brasileiro de Degustação

A programação inclui ainda o 2º Campeonato Brasileiro de Degustação, no dia 20 de agosto, no Chile 27. Na disputa individual, os competidores terão que identificar características de 12 vinhos apresentados sem os respectivos rótulos.

Cada participante terá dez minutos para analisar cada vinho e responder sobre uva ou corte, país de origem, região produtora e safra. Os critérios valem pontuações diferentes e o competidor que alcançar a maior soma será o campeão.

O festival é realizado pelo Palacete Tirachapéu e pela ZUM Brazil, com apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur. “Queremos uma cidade vibrante durante todo o ano. O Wine Brasil Music movimenta a economia, valoriza o Centro Histórico e reforça Salvador como destino de gastronomia, cultura e experiências”, afirma Isaac Edington.

Wine Brasil Music 2026