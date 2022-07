Defesa da Rússia determina intensificação de operações na Ucrânia

Unidades militares russas que operam em todas as áreas da Ucrânia receberam ordem do ministro da Defesa para intensificarem os ataques no leste do país.

A informação foi anunciada neste sábado, pelo Ministério, em comunicado.

Em nota, a pasta informou que o ministro Sergei Shoigu deu as instruções necessárias para "aumentar ainda mais as ações de grupos em todas as áreas operacionais, a fim de excluir a possibilidade de o regime de Kiev lançar ataques maciços de foguetes e artilharia contra infraestrutura civil e moradores de assentamentos em Donbass e outras regiões".

Nesta sexta-feira, 15, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez apelo à comunidade internacional para que reconheçam a Rússia como Estado terrorista.

"A Rússia mostrou sua atitude em relação à lei internacional, à Europa e a todo o mundo civilizado. Depois disso, ninguém pode ter dúvidas de que é necessário criar um Tribunal Especial sobre a agressão russa contra a Ucrânia o mais rápido possível", disse.