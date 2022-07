Ucrânia acusa Lula de disseminar propaganda pró-Rússia durante guerra

O governo da Ucrânia acusou o ex-presidente Lula (PT) de disseminar propaganda pró-Rússia durante a guerra. O nome do petista foi incluído em uma lista de 'oradores que promovem narrativas consonantes com a propaganda russa'.

Além do candidato à presidência do Brasil, a lista conta ainda com outros 77 nomes, incluindo políticos, jornalistas, cientistas políticos, analistas e outras pessoas.

Entre os citados estão o jornalista americano Glenn Greenwald, o economista americano Jeffrey Sachs, a ex-congressista americana Tulsi Gabbard e o político francês Éric Zemmour.

Lula é o único brasileiro na lista. Seu nome foi citado devido declarações do petista, como a entrevista que deu à revista Time em maio deste ano.

Na ocasião, Lula afirmou que tanto Zelensky quanto Putin são culpados pela guerra.

Lula ainda é acusado de dizer que a Rússia deveria liderar a nova ordem mundial, entretanto não há registros de que o petista tenha dito a frase.