Cidade baiana está entre as mais quentes do Brasil no 1º dia de verão

Horário de verão - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O verão começou no Brasil neste domingo, 21, e registrou altas temperaturas por todo o país. Uma das cidades mais quentes foi Curacá, no Vale do São Francisco, que atingiu 37.2 ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município foi o 8ª mais quente do Brasil, único que integrou o top 10 no estado. No entanto, outras cidades baianas merecem destaque como Euclides da Cunha (36.1ºC), Itaberaba (36.1ºC) e Ribeira do Amparo (35.2ºC).

Quem liderou o ranking foi Aragarças (GO) com 41.7ºC, seguido de Seridó (RN) com 39.1ºC, e Caicó (RN) com 39ºC.

Veja ranking das 10 cidades mais quentes do Brasil no 1º dia de verão: