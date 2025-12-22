37.2 ºC
Cidade baiana está entre as mais quentes do Brasil no 1º dia de verão
Temperatura foi registrada neste domingo
Por Luiza Nascimento
O verão começou no Brasil neste domingo, 21, e registrou altas temperaturas por todo o país. Uma das cidades mais quentes foi Curacá, no Vale do São Francisco, que atingiu 37.2 ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O município foi o 8ª mais quente do Brasil, único que integrou o top 10 no estado. No entanto, outras cidades baianas merecem destaque como Euclides da Cunha (36.1ºC), Itaberaba (36.1ºC) e Ribeira do Amparo (35.2ºC).
Quem liderou o ranking foi Aragarças (GO) com 41.7ºC, seguido de Seridó (RN) com 39.1ºC, e Caicó (RN) com 39ºC.
Veja ranking das 10 cidades mais quentes do Brasil no 1º dia de verão:
- Aragarças (GO) 41.7
- Seridó (RN) 39.1
- Caicó (RN) 39.0
- Ipanguacu (RN) 38.8
- São Gonçalo (PB) 38.4
- São Gonçalo (PB) 37.8
- Porto Murtinho (MS) 37.3
- Curaça (BA) 37.2
- Ibimirim (PE) 36.7
- Paulistana (PI) 36.4
