Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

37.2 ºC

Cidade baiana está entre as mais quentes do Brasil no 1º dia de verão

Temperatura foi registrada neste domingo

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

22/12/2025 - 13:02 h
Horário de verão
Horário de verão -

O verão começou no Brasil neste domingo, 21, e registrou altas temperaturas por todo o país. Uma das cidades mais quentes foi Curacá, no Vale do São Francisco, que atingiu 37.2 ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município foi o 8ª mais quente do Brasil, único que integrou o top 10 no estado. No entanto, outras cidades baianas merecem destaque como Euclides da Cunha (36.1ºC), Itaberaba (36.1ºC) e Ribeira do Amparo (35.2ºC).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem liderou o ranking foi Aragarças (GO) com 41.7ºC, seguido de Seridó (RN) com 39.1ºC, e Caicó (RN) com 39ºC.

Veja ranking das 10 cidades mais quentes do Brasil no 1º dia de verão:

Leia Também:

Mais de 100 shows, ensaios e festas agitam verão em Salvador; veja a lista
O que esperar do verão? Veja como será a estação mais quente do ano
Réveillon, festas de largo e Carnaval: Salvador projeta verão histórico

  1. Aragarças (GO) 41.7
  2. Seridó (RN) 39.1
  3. Caicó (RN) 39.0
  4. Ipanguacu (RN) 38.8
  5. São Gonçalo (PB) 38.4
  6. São Gonçalo (PB) 37.8
  7. Porto Murtinho (MS) 37.3
  8. Curaça (BA) 37.2
  9. Ibimirim (PE) 36.7
  10. Paulistana (PI) 36.4

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cidades quentes clima Brasil Instituto Nacional de Meteorologia ranking de temperaturas temperaturas altas verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Horário de verão
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Horário de verão
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Horário de verão
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Horário de verão
Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

x