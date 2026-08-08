Área de serviço planejada torna a rotina mais prática

A área de serviço é um dos ambientes mais utilizados da casa, mas nem sempre recebe a mesma atenção dedicada aos demais cômodos. Quando bem planejada, pode oferecer mais conforto, funcionalidade e integração com o restante da residência. Com escolhas adequadas de móveis, revestimentos e soluções de armazenamento, torna-se mais prática, organizada e agradável.

Durante muito tempo, esse espaço foi destinado apenas às tarefas domésticas, sem preocupação com a estética ou o conforto. De acordo com Milena Bastos, arquiteta da EME Arquitetura, esse cenário tem mudado. “Era o ambiente que ficava 'escondido', pensado para funcionar, não para ser visto. Mas isso está mudando. A área de serviço é um dos ambientes mais usados da casa. Quando ela é mal planejada, isso aparece na rotina todo dia: falta espaço, falta organização, falta conforto. Um bom projeto muda isso”, afirma.

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Na prática, uma área de serviço planejada pode facilitar as tarefas do dia a dia e tornar a rotina mais organizada. Ao reformar a casa, a perita criminal Margareth Tristão optou por um projeto que integrasse áreas para lavar e secar roupas, além de armários destinados ao armazenamento de produtos e utensílios de limpeza. “O prazer é manter um espaço da casa que normalmente é uma bagunça com tudo no seu lugar", diz.

Para atingir esse objetivo, o planejamento do cômodo deve considerar a rotina e os hábitos dos moradores. A arquiteta Raianna Mercês, do Renda Estúdio, recomenda responder a algumas perguntas antes de definir o projeto: “Com que frequência as roupas são lavadas e qual é o volume? A bancada também será usada para outras atividades, como jardinagem? Quantas pessoas utilizam o ambiente simultaneamente? Quais eletrodomésticos precisam estar previstos?”.

A partir dessas respostas, é possível definir o layout mais adequado, considerando iluminação, ventilação, circulação, localização dos pontos elétricos e o orçamento disponível. Para Raianna Mercês, somente depois dessa etapa devem ser escolhidos os materiais, como bancadas, revestimentos e elementos decorativos.

Milena Bastos recomenda o uso de cores claras, materiais resistentes e o aproveitamento vertical com armários e nichos. Para ela, a prioridade são materiais que não demandem manutenção excessiva. “Material que acumula sujeira ou exige cuidado especial vai gerar trabalho extra justamente no ambiente onde você menos quer isso”, ressalta.

Pisos e revestimentos

“Revestimentos cerâmicos, porcelanatos e bancadas em pedra natural ou superfícies de alta resistência são boas escolhas. Na marcenaria, materiais adaptados a ambientes úmidos e ferragens de qualidade aumentam muito a vida útil dos móveis”, recomenda Milena Bastos. Entre os elementos, Raianna Mercês chama atenção para a escolha do piso: “É importante optar por pisos antiderrapantes ou com resistência adequada ao escorregamento, já que o manuseio de roupas costumam provocar respingos frequentes”.

A integração da área de serviço com os demais am

bientes da casa também exige planejamento. Como indica Raianna Mercês, sempre que possível, o espaço destinado ao varal deve ficar separado da cozinha para evitar que vapor e odores entrem em contato com as roupas. Quando essa separação não é viável, investir em boa ventilação e exaustão ajuda a minimizar esses impactos.

Do ponto de vista estético, a continuidade dos revestimentos e acabamentos contribui para criar unidade visual e ampliar a sensação de espaço, conforme Raianna Mercês. “Ocultar o varal utilizando brises, painéis ripados ou outras divisórias móveis que preservem a ventilação sem expor completamente o espaço ajuda a manter a sensação de organização do ambiente integrado”, completa.

Incluir a área de serviço no projeto desde o início, com o mesmo cuidado dedicado aos demais ambientes da casa, é essencial para conciliar funcionalidade e estética. Segundo Milena Bastos, um bom projeto faz diferença justamente em um dos espaços mais utilizados da rotina. “A área de serviço merece essa atenção, e quem usa vai sentir a diferença”.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló