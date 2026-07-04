Veja os erros mais comuns no hall de entrada do imóvel

O cartão de visitas de um ambiente, a primeira impressão de um lar. É assim que o hall de entrada pode ser definido dentro de um projeto residencial contemporâneo. Muito além da pura estética, esse espaço tem sido cada vez mais pensado como uma área estratégica e funcional para facilitar a rotina dos moradores e organizar a transição da rua para dentro de casa.



Melissa Martins, arquiteta e sócia do Studio 15|20 ao lado de João Franceschinelli, explica que a beleza deve caminhar junto com a utilidade nesse ponto do imóvel:



“O hall de entrada é o primeiro contato com a casa, mas ele não deve ser apenas bonito. Quando bem planejado, funciona como uma área de transição entre o ambiente externo e a área íntima da residência. Dependendo do perfil da família, podemos incluir um aparador para apoio de chaves, bolsas e correspondências, bancos de apoio, espaço para sapatos e até pequenos armários para itens de uso frequente”, afirma Melissa.

Soluções sob medida para espaços pequenos e amplos

De acordo com a arquiteta, o planejamento desse ambiente deve partir obrigatoriamente dos hábitos reais dos moradores para que as soluções façam sentido no dia a dia. A dimensão do imóvel também dita as regras do projeto:

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Halls pequenos: Evitam-se os excessos decorativos e trabalha-se com elementos visualmente mais leves. Recursos como espelhos amplos, iluminação indireta e uma paleta de cores integrada ao restante da casa são usados para ampliar a sensação de espaço.

Evitam-se os excessos decorativos e trabalha-se com elementos visualmente mais leves. Recursos como espelhos amplos, iluminação indireta e uma paleta de cores integrada ao restante da casa são usados para ampliar a sensação de espaço. Halls amplos: Há maior liberdade criativa para trabalhar a estética e incorporar marcenaria planejada robusta para o armazenamento de itens cotidianos, transformando o local em um ambiente com forte identidade visual.

Os erros mais comuns na organização do hall

Para Shirlei Sousa, designer de interiores, o maior desafio na hora de desenhar o projeto é equilibrar perfeitamente a circulação do ambiente. Ela alerta que alguns erros corriqueiros podem comprometer totalmente a funcionalidade da entrada da casa:



“Vasos com plantas muito altas, sapatos soltos ou móveis que ocupem espaço em frente ao elevador ou às portas de entrada principal são erros comuns. O segredo está em integrar soluções que gerem uma estética limpa para o ambiente”, destaca Shirlei.



Para evitar esses problemas, a profissional sugere o uso de linhas elegantes, como painéis ripados, aparadores suspensos e iluminação pontual cênica, mantendo o vão livre e tornando o espaço acolhedor.

Hall pode ser uma estética ‘limpa’ e acolhedora - Foto: Freepik/Divulgação

Móveis multifuncionais e acessórios estratégicos

A escolha do mobiliário desempenha papel crucial na manutenção da ordem. A designer de interiores e consultora residencial Ariane Ferreira recomenda o investimento em peças que tenham dupla função para otimizar a área:

Bancos e puffs: Preferir modelos com compartimentos internos (baús) para guardar sapatos.

Preferir modelos com compartimentos internos (baús) para guardar sapatos. Penduradores e cabideiros: Cumprem papel decorativo nas paredes e evitam que casacos e bolsas fiquem jogados.

Cumprem papel decorativo nas paredes e evitam que casacos e bolsas fiquem jogados. Organizadores de apoio: Prateleiras, caixas organizadoras, vasos com plantas ou flores naturais e quadros ajudam a criar pontos de destaque.

"Manter cada item em seu devido lugar facilita a rotina da família. Evitar o acúmulo de sapatos na entrada, roupas e bolsas espalhadas ou aquela cadeira cheia de objetos ajuda a manter a casa mais organizada", reforça Ariane.



A designer lembra ainda que elementos como revestimentos texturizados, pinturas estratégicas e papéis de parede são excelentes aliados visuais, mas ressalta que não existe fórmula única.



"Eu não vou colocar uma caixa para organizar chaves se a família prefere pendurá-las. O ideal é fazer escolhas mais assertivas e funcionais para cada perfil", conclui.

*SOB SUPERVISÃO DA EDITORA CASSANDRA BARTELÓ.