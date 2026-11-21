A Black Friday chegou ao mercado imobiliário com descontos que podem alcançar R$ 300 mil em empreendimentos de médio e alto padrão na Bahia. No segmento econômico, construtoras anunciam entradas a partir de R$ 250, parcelamento em até 84 vezes, documentação gratuita e subsídios de até R$ 55 mil.

As condições ampliam as possibilidades para quem pretende comprar o primeiro imóvel, mas exigem atenção ao custo final da operação, que nem sempre fica evidente na publicidade.

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Segundo o corretor Rogério Rocha, o mercado imobiliário baiano é formado majoritariamente por imóveis econômicos, responsáveis por cerca de 70% a 80% das vendas.

Os segmentos de médio e alto padrão representam os outros 20% a 30%. “Com a chegada da Black Friday e a injeção de recursos provenientes do 13º salário, o setor registra forte aquecimento, impulsionado tanto pelos lançamentos quanto pelas condições comerciais agressivas oferecidas pelas construtoras”, afirma.

O que as construtoras estão oferecendo

Entre as ofertas divulgadas estão abatimentos imediatos de R$ 15 mil, bônus superiores a R$ 50 mil, condicionados ao pagamento pontual das parcelas, e benefícios de até R$ 20 mil para equipar o imóvel.

Algumas empresas também oferecem isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que representa aproximadamente 3% do valor da propriedade.

No segmento econômico, há unidades anunciadas a partir de R$ 210 mil, com sinais de entrada de R$ 250, R$ 500 ou R$ 1 mil, a depender da construtora.

Como avaliar o custo real e evitar armadilhas

As condições, porém, precisam ser analisadas em conjunto. A advogada Narjara Castro Gouveia, especialista em Direito Imobiliário e Contratos, recomenda comparar o preço da mesma unidade antes e durante a campanha, considerando características como andar, posição, metragem e número de vagas.

“Se o anúncio fala em ‘até 20% de desconto’, o comprador deve perguntar quais unidades recebem esse percentual e qual era o preço praticado antes da campanha”, orienta.

Outro cuidado é calcular o valor total a pagar. Uma entrada reduzida ou uma parcela inicial baixa pode esconder cobranças posteriores mais elevadas.

“Um desconto no preço pode perder parte da vantagem se exigir uma entrada maior, reduzir o prazo de pagamento ou vier acompanhado de juros e encargos mais altos”, explica Narjara.

O planejamento deve incluir os pagamentos previstos para a assinatura, o período de obras e a entrega das chaves. É preciso verificar os índices de reajuste, as parcelas intermediárias, o saldo que precisará ser financiado e despesas como corretagem, ITBI e registro.

Nos imóveis econômicos financiados pelo sistema de crédito associativo da Caixa Econômica Federal, também entra na conta a chamada evolução de obra, cobrança que aumenta conforme o andamento da construção e pode chegar a um valor próximo ao da prestação definitiva do financiamento.

A corretora Fernanda Rocha chama a atenção para os compradores do Minha Casa, Minha Vida. O programa tem quatro faixas de renda, com condições de financiamento e juros diferentes.

“O ideal é adquirir um imóvel compatível com a faixa de renda familiar. Optar por imóveis enquadrados em uma faixa superior pode resultar em juros mais elevados e redução do poder de compra”, afirma.

Ela também recomenda reservar recursos para despesas bancárias, que podem chegar a R$ 750, além de eventuais parcelas intermediárias e anuais previstas em contrato.

Ajuda especializada

Rogério acrescenta que o comprador deve verificar se o profissional responsável pela intermediação tem registro ativo no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci). Nos imóveis de médio e alto padrão, outro ponto de atenção é a correção do saldo devedor pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

Como o financiamento costuma ser contratado próximo à entrega do empreendimento, a atualização do saldo durante a construção pode elevar o valor final.

Além das condições financeiras, a documentação merece atenção. Para imóveis na planta, Narjara recomenda conferir o registro da incorporação na matrícula atualizada do terreno, além do alvará de construção, da planta aprovada e do memorial descritivo.

No caso de unidades prontas, é importante consultar a matrícula do imóvel, verificar a existência de restrições, conferir o habite-se e a averbação da construção. Também é necessário pesquisar a empresa responsável pela venda e pelo empreendimento.

A publicidade, por sua vez, pode ter consequências jurídicas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ofertas claras e suficientemente precisas vinculam a empresa, mesmo quando não são reproduzidas no contrato. Isso vale para anúncios, propostas comerciais e mensagens trocadas por WhatsApp.

“Guarde o anúncio, a proposta e as conversas completas e peça que o benefício conste expressamente no contrato antes de assinar”, recomenda a advogada. Se a construtora descumprir a oferta, o comprador pode exigir seu cumprimento, aceitar uma alternativa equivalente ou pedir a rescisão, com devolução dos valores antecipados e eventuais perdas e danos.

Um exemplo das campanhas em andamento é o feirão Black Friday Direcional, prorrogado até 30 de novembro na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. A ação oferece descontos de até R$ 100 mil em unidades selecionadas, entrada parcelada em até 84 vezes e possibilidade de documentação gratuita. São cinco empreendimentos em Salvador, Lauro de Freitas, Abrantes e Camaçari.

Para o superintendente da Direcional Engenharia na Bahia, Rodrigo Raynal, a escolha não deve se limitar às condições de pagamento.

“Além das ofertas com condições de entrada, do financiamento facilitado e dos atrativos de cada empreendimento, é preciso considerar a localização”, afirma. Segundo ele, os imóveis disponíveis ficam próximos a serviços e equipamentos urbanos, como transporte público, escolas, supermercados e faculdades.

A corretora Lilian Galiza Abraão relata maior procura pelo empreendimento de dois quartos em Lauro de Freitas, que conta com mais de 20 espaços de lazer.

“Temos empreendimentos com 5% e 6% de desconto, com ato mínimo a partir de R$ 1 mil, entrada facilitada e documentação grátis em alguns deles”, diz.

Já o coordenador de produtos da construtora, Alysson Caldas, destaca a procura de famílias interessadas na primeira moradia.

“Tivemos muitos clientes à procura do primeiro imóvel, querendo aproveitar as condições do Minha Casa, Minha Vida junto com as da campanha”, afirma.

Entre os interessados está o vigilante Adalton Ferreira dos Santos, de 46 anos, que procura um apartamento de dois quartos em Vila de Abrantes, em Camaçari, para morar com a esposa.

“Ela me fez essa proposta e eu gostei. A Direcional é uma empresa de grande porte, cheguei aqui e fui bem recebido”, conta. Ele pretendia concluir a negociação e sair do feirão com a compra encaminhada.

Para quem pretende aproveitar as ofertas, a recomendação é não deixar a urgência da campanha substituir a conferência dos números, dos documentos e das condições que serão assumidas.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló