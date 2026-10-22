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Grupo Prima entrega Sublime Horto House, primeiro residencial do Nordeste com selo de sustentabilidade GBC Platina

Empreendimento de alto luxo em Salvador traduz eficiência ambiental em economia financeira

Redação
Por Redação
Sublime - Horto Florestal
Sublime - Horto Florestal - Foto: Jefferson Peixoto

A excelência imobiliária aliada à responsabilidade ambiental atinge um novo patamar na capital baiana. Na quarta-feira, 21 de outubro, o Grupo Prima, em parceria com a Acciona, realizou a entrega do Sublime Horto House, no charmoso bairro do Horto Florestal, em Salvador.

Com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 280 milhões, o empreendimento desponta como o primeiro do Nordeste a conquistar a certificação GBC Condomínio Platina, com 80 pontos concedidos pelo Green Building Council Brasil. Para celebrar o marco histórico, uma festa exclusiva reunirá cerca de 300 convidados, entre clientes, empresários e parceiros do setor, no espaço de eventos do próprio edifício.

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“O Sublime Horto House materializa a visão de que a exclusividade contemporânea exige um compromisso inegociável com o futuro da cidade. Nós ultrapassamos o discurso da sustentabilidade para entregar eficiência comprovada, conforto superior e um retorno financeiro real aos nossos clientes. É um legado arquitetônico e ambiental que estabelece um novo paradigma para o desenvolvimento urbano em todo o Nordeste brasileiro”, afirma Rubén Escartín, CEO do Grupo Prima.

O principal diferencial do residencial, no entanto, reside em seus indicadores verdes, apurados após a conclusão da obra e auditados pelo GBC Brasil. O consumo de energia elétrica é 24,6% menor em comparação com um edifício de referência com a mesma geometria e ocupação, e a eficiência das instalações reduz em 35,8% o uso de água potável nas unidades. Somadas as contas de energia e água, a economia estimada é de R$ 11.179 por ano para cada família. Nas áreas comuns, o sistema de geração solar fotovoltaica supre quase 8% da demanda energética, poupança superior a R$ 81 mil anuais para as contas do condomínio.

O respeito à natureza pautou toda a execução da obra. O Grupo Prima reciclou ou reaproveitou 80,1% dos resíduos, ação que evitou o envio de 1.203 toneladas de material para aterros sanitários. No terreno, que preserva 36,6% de área permeável e verde, o paisagismo foi quase totalmente composto por espécies nativas da Mata Atlântica. Além do uso majoritário de madeiras com certificação FSC, os moradores encontram infraestrutura voltada à eletromobilidade, com uma vaga dotada de tomada de recarga veicular por apartamento.

Sucesso comercial e infraestrutura

O sucesso comercial do projeto reflete a alta demanda por lares que unem tecnologia e exclusividade. Com 96% de suas unidades vendidas e valor inicial de R$ 5 milhões, a torre única abriga 72 apartamentos, com metragens que variam de 225,53 m² a 494,89 m² (com cinco suítes). O projeto se distingue por detalhes singulares: cada unidade dispõe de uma piscina privativa na varanda, depósito particular e até oito vagas de garagem.

Para complementar a experiência de morar, a infraestrutura de lazer ocupa quatro andares e totaliza mais de 5.600 metros quadrados. O complexo abriga uma piscina coberta e aquecida com duas raias de 25 metros e uma piscina externa com borda infinita. Os entusiastas do esporte contam com quadras de tênis, ginásio poliesportivo coberto e quadra de esportes de areia. O cuidado com a saúde e o bem-estar atinge sua plenitude no spa desenhado pela Chandra Spa Consulting — escritório que assina os espaços da Rede Fasano — e na academia equipada com aparelhos Technogym, com curadoria da Villa Forma. O yacht lounge, a brinquedoteca, o espaço de festas e as áreas de pet care arrematam a conveniência de um clube particular.

O projeto arquitetônico leva a assinatura de Ricardo Farias, com design de interiores elaborado por Margarete Iglesias e paisagismo orquestrado pela Takeda Design. A entrega do edifício coroa também o impacto positivo da incorporadora no entorno por meio do Horto Boulevard, uma iniciativa de requalificação urbana que recentemente brindou o bairro com ruas revitalizadas e duas novas praças.

A sofisticação do Sublime Horto House se revela nos detalhes, resultado da parceria com fornecedores de alto padrão que compartilham o compromisso com a excelência. A Artenele assina os vidros e as esquadrias do empreendimento, enquanto a Tríadee responde pelas cortinas e persianas. Já a DLuxo, especializada em marcenaria fina, é responsável pelos móveis planejados das áreas comuns. Juntas, as três empresas ajudam a traduzir em acabamentos e soluções sob medida o conceito de luxo que define o residencial.

Sobre o Grupo Prima

Estabelecido em 2005 em Salvador, Bahia, o Grupo Prima é reconhecido por incorporar tecnologia, sustentabilidade, sofisticação e luxo em seus projetos. Entre os empreendimentos emblemáticos estão o Hotel Fasano Salvador, na Praça Castro Alves, inaugurado em dezembro de 2018, e projetos como o Residencial Horto Barcelona, o Horto Parque Barcelona e o Sublime Horto House, no Horto Florestal; a Torre Barcelona, no Corredor da Vitória; o Morro Ipiranga Residence, na Barra, e o Villaggio Jardins, no Cidade Jardim. Estão previstos dois lançamentos na capital baiana e um no Rio de Janeiro.

Comprometida com questões sociais e ambientais, a empresa dedica parte expressiva de seus investimentos a uma propriedade de aproximadamente 6.300 hectares, que inclui 14 km de praia, lagoas de águas cristalinas e dunas de areia branca no Litoral Norte da Bahia. O objetivo é desenvolver dois destinos turísticos de vocação internacional, por meio de projetos imobiliários e de infraestrutura.

O plano prevê a construção de hotéis de altíssimo luxo, empreendimentos residenciais de segunda moradia, aeródromo, heliporto, estradas, saneamento e abastecimento de água e energia sustentáveis. Faz parte desta iniciativa o Instituto VOAR, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável e inclusivo da comunidade local e de seu entorno. A instituição desempenha um papel crucial na qualificação da mão de obra, na geração de emprego e na valorização cultural.

O Grupo Prima conquistou reconhecimentos importantes, incluindo o Prêmio ADEMI-RJ pelo retrofit do empreendimento Brise Studios Design e o Prêmio ADEMI-BA de Empresa Revelação em 2019. Seu CEO, Rubén Escartín, recebeu a Comenda 2 de Julho em 2023 e foi homenageado como Personalidade do Ano 2025 pela Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil.

A empresa também foi reconhecida com o Prêmio ADEMI-BA de Empresa do Ano 2023, o Prêmio Master Imobiliário 2023 na categoria “Empreendimento/Retrofit” com o case “Retrofit Edifício A Tarde”, e o Prêmio Internacional de Arquitetura TILES Brasil 2023 pelo projeto Horto Parque Barcelona. Adicionalmente, o Sublime Horto House, em Salvador, obteve o selo GBC Platina, certificação de alto nível concedida a projetos que atendem a rigorosos critérios de sustentabilidade.

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