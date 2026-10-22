Grupo Prima entrega Sublime Horto House, primeiro residencial do Nordeste com selo de sustentabilidade GBC Platina

A excelência imobiliária aliada à responsabilidade ambiental atinge um novo patamar na capital baiana. Na quarta-feira, 21 de outubro, o Grupo Prima, em parceria com a Acciona, realizou a entrega do Sublime Horto House, no charmoso bairro do Horto Florestal, em Salvador.

Com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 280 milhões, o empreendimento desponta como o primeiro do Nordeste a conquistar a certificação GBC Condomínio Platina, com 80 pontos concedidos pelo Green Building Council Brasil. Para celebrar o marco histórico, uma festa exclusiva reunirá cerca de 300 convidados, entre clientes, empresários e parceiros do setor, no espaço de eventos do próprio edifício.

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“O Sublime Horto House materializa a visão de que a exclusividade contemporânea exige um compromisso inegociável com o futuro da cidade. Nós ultrapassamos o discurso da sustentabilidade para entregar eficiência comprovada, conforto superior e um retorno financeiro real aos nossos clientes. É um legado arquitetônico e ambiental que estabelece um novo paradigma para o desenvolvimento urbano em todo o Nordeste brasileiro”, afirma Rubén Escartín, CEO do Grupo Prima.

O principal diferencial do residencial, no entanto, reside em seus indicadores verdes, apurados após a conclusão da obra e auditados pelo GBC Brasil. O consumo de energia elétrica é 24,6% menor em comparação com um edifício de referência com a mesma geometria e ocupação, e a eficiência das instalações reduz em 35,8% o uso de água potável nas unidades. Somadas as contas de energia e água, a economia estimada é de R$ 11.179 por ano para cada família. Nas áreas comuns, o sistema de geração solar fotovoltaica supre quase 8% da demanda energética, poupança superior a R$ 81 mil anuais para as contas do condomínio.

O respeito à natureza pautou toda a execução da obra. O Grupo Prima reciclou ou reaproveitou 80,1% dos resíduos, ação que evitou o envio de 1.203 toneladas de material para aterros sanitários. No terreno, que preserva 36,6% de área permeável e verde, o paisagismo foi quase totalmente composto por espécies nativas da Mata Atlântica. Além do uso majoritário de madeiras com certificação FSC, os moradores encontram infraestrutura voltada à eletromobilidade, com uma vaga dotada de tomada de recarga veicular por apartamento.

Sucesso comercial e infraestrutura

O sucesso comercial do projeto reflete a alta demanda por lares que unem tecnologia e exclusividade. Com 96% de suas unidades vendidas e valor inicial de R$ 5 milhões, a torre única abriga 72 apartamentos, com metragens que variam de 225,53 m² a 494,89 m² (com cinco suítes). O projeto se distingue por detalhes singulares: cada unidade dispõe de uma piscina privativa na varanda, depósito particular e até oito vagas de garagem.

Para complementar a experiência de morar, a infraestrutura de lazer ocupa quatro andares e totaliza mais de 5.600 metros quadrados. O complexo abriga uma piscina coberta e aquecida com duas raias de 25 metros e uma piscina externa com borda infinita. Os entusiastas do esporte contam com quadras de tênis, ginásio poliesportivo coberto e quadra de esportes de areia. O cuidado com a saúde e o bem-estar atinge sua plenitude no spa desenhado pela Chandra Spa Consulting — escritório que assina os espaços da Rede Fasano — e na academia equipada com aparelhos Technogym, com curadoria da Villa Forma. O yacht lounge, a brinquedoteca, o espaço de festas e as áreas de pet care arrematam a conveniência de um clube particular.

O projeto arquitetônico leva a assinatura de Ricardo Farias, com design de interiores elaborado por Margarete Iglesias e paisagismo orquestrado pela Takeda Design. A entrega do edifício coroa também o impacto positivo da incorporadora no entorno por meio do Horto Boulevard, uma iniciativa de requalificação urbana que recentemente brindou o bairro com ruas revitalizadas e duas novas praças.

A sofisticação do Sublime Horto House se revela nos detalhes, resultado da parceria com fornecedores de alto padrão que compartilham o compromisso com a excelência. A Artenele assina os vidros e as esquadrias do empreendimento, enquanto a Tríadee responde pelas cortinas e persianas. Já a DLuxo, especializada em marcenaria fina, é responsável pelos móveis planejados das áreas comuns. Juntas, as três empresas ajudam a traduzir em acabamentos e soluções sob medida o conceito de luxo que define o residencial.

Sobre o Grupo Prima

Estabelecido em 2005 em Salvador, Bahia, o Grupo Prima é reconhecido por incorporar tecnologia, sustentabilidade, sofisticação e luxo em seus projetos. Entre os empreendimentos emblemáticos estão o Hotel Fasano Salvador, na Praça Castro Alves, inaugurado em dezembro de 2018, e projetos como o Residencial Horto Barcelona, o Horto Parque Barcelona e o Sublime Horto House, no Horto Florestal; a Torre Barcelona, no Corredor da Vitória; o Morro Ipiranga Residence, na Barra, e o Villaggio Jardins, no Cidade Jardim. Estão previstos dois lançamentos na capital baiana e um no Rio de Janeiro.

Comprometida com questões sociais e ambientais, a empresa dedica parte expressiva de seus investimentos a uma propriedade de aproximadamente 6.300 hectares, que inclui 14 km de praia, lagoas de águas cristalinas e dunas de areia branca no Litoral Norte da Bahia. O objetivo é desenvolver dois destinos turísticos de vocação internacional, por meio de projetos imobiliários e de infraestrutura.

O plano prevê a construção de hotéis de altíssimo luxo, empreendimentos residenciais de segunda moradia, aeródromo, heliporto, estradas, saneamento e abastecimento de água e energia sustentáveis. Faz parte desta iniciativa o Instituto VOAR, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável e inclusivo da comunidade local e de seu entorno. A instituição desempenha um papel crucial na qualificação da mão de obra, na geração de emprego e na valorização cultural.

O Grupo Prima conquistou reconhecimentos importantes, incluindo o Prêmio ADEMI-RJ pelo retrofit do empreendimento Brise Studios Design e o Prêmio ADEMI-BA de Empresa Revelação em 2019. Seu CEO, Rubén Escartín, recebeu a Comenda 2 de Julho em 2023 e foi homenageado como Personalidade do Ano 2025 pela Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil.

A empresa também foi reconhecida com o Prêmio ADEMI-BA de Empresa do Ano 2023, o Prêmio Master Imobiliário 2023 na categoria “Empreendimento/Retrofit” com o case “Retrofit Edifício A Tarde”, e o Prêmio Internacional de Arquitetura TILES Brasil 2023 pelo projeto Horto Parque Barcelona. Adicionalmente, o Sublime Horto House, em Salvador, obteve o selo GBC Platina, certificação de alto nível concedida a projetos que atendem a rigorosos critérios de sustentabilidade.