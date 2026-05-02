Inquilinos buscam imóveis cada vez mais compactos e priorizam varandas

Projeto de Bruno Moraes: ‘A varanda pode virar extensão da sala, escritório ou até área de convivência’ - Foto: Guilherme Pucci | Divulgação

A busca por imóveis cada vez menores tem se tornado comum entre os locatários, conforme aponta a pesquisa Moradias do Amanhã - Locação, realizada pelo DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX.

Em 2025, a mediana de metragem foi de 58 m², área que, em 2024 e 2023, foi de 67 m² e 71 m², respectivamente. Ainda assim, atributos como ventilação, boa divisão dos ambientes e presença de varanda aparecem entre as principais prioridades dos locatários.

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Segundo o levantamento, 77% dos entrevistados buscam imóveis arejados, 69% valorizam plantas bem resolvidas e 64% não abrem mão de varanda ou sacada. A combinação revela um novo padrão de consumo: viver em espaços menores, mas mais confortáveis e funcionais.

“Esse comportamento está ligado tanto ao custo de vida quanto às mudanças no perfil das famílias e à própria oferta de imóveis mais compactos, especialmente nas regiões centrais”, afirma Taiane Martins, gerente de inteligência imobiliária do Grupo OLX. “Ao mesmo tempo, há uma priorização do bem-estar, com maior procura por ambientes ventilados e acesso a áreas externas”.

Studios e um quarto

A tendência também se reflete em mercados locais. Em Salvador, os imóveis compactos vêm ganhando espaço nos lançamentos e nas vendas. De acordo com a Ademi-BA, unidades como studios e apartamentos de um quarto já representam uma fatia crescente do setor.

Para Claudio Cunha, dirigente da entidade, a mudança não é pontual. “Trata-se de um fenômeno global, ligado à busca por praticidade, localização e menor custo de manutenção. É uma tendência que veio para ficar”, afirma. Segundo ele, além da liquidez, os compactos têm se mostrado atrativos também para investidores, com valorização de cerca de 20% na capital baiana.

Se por um lado o espaço diminui, por outro, cresce a demanda por soluções que ampliem a sensação de conforto. Nesse contexto, a varanda deixou de ser um item secundário para se tornar um diferencial competitivo, especialmente em apartamentos menores.

O arquiteto Bruno Moraes observa que o envidraçamento de sacadas tem ganhado força justamente por permitir uma melhor integração dos ambientes.

“Em unidades compactas, cada metro conta. A varanda pode virar uma extensão da sala, um escritório ou até uma área de convivência”, explica. Além de ampliar o espaço útil, a solução contribui para o isolamento acústico e a proteção contra intempéries, aspectos valorizados em grandes cidades.

A busca por praticidade também redefine as áreas comuns dos empreendimentos. Itens como minimercado, mensageria e espaço pet aparecem entre os mais desejados, enquanto estruturas tradicionais — como salão de festas, churrasqueira e playground — perdem relevância. O movimento indica uma mudança no estilo de vida, com foco em conveniência e serviços integrados ao dia a dia.

Pronto para morar

O perfil do locatário reforça esse cenário. A maioria é formada por mulheres entre 42 e 61 anos, casadas, com filhos e pertencentes à classe B. Com orçamento mais restrito — cerca de 39% buscam aluguéis entre R$ 1.000 e R$ 1.499 —, esse público tende a priorizar imóveis usados, bem conservados e prontos para morar, evitando gastos adicionais com reformas.

“A praticidade precisa vir acompanhada de equilíbrio financeiro”, resume Taiane Martins. “A escolha por metragens menores e imóveis prontos reflete justamente essa preocupação.”

Ao mesmo tempo, novas demandas começam a ganhar espaço, como isolamento acústico, conectividade e segurança. Conceitos como bairros planejados e moradia por assinatura também avançam, especialmente entre os mais jovens.

No fim das contas, o que emerge é uma redefinição do que significa morar bem. Menos metros quadrados já não são sinônimo de perda, desde que o espaço seja bem aproveitado e ofereça conforto, funcionalidade e qualidade de vida. Nesse novo cenário, a varanda, antes vista como um luxo, passa a ser quase indispensável.

*SOB A SUPERVISÃO DA EDITORA CASSANDRA BARTELÓ