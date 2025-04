Salvador tem maior número de lançamentos de imóveis de luxo dos últimos 5 anos

Mansão Amadiz Barreto, na Graça, tem apartamentos de 210 m² - Foto: Divulgação

Os lançamentos de imóveis de alto padrão cresceram cerca de 10% em 2024, em todo o Brasil, de acordo com o estudo “Mercado imobiliário de luxo nacional”, da Brain Inteligência Estratégica. Esse aumento é resultado de uma procura por produtos mais exclusivos, sofisticados e com serviços especiais e, na capital baiana, o cenário não é diferente. O levantamento mostra que Salvador teve, em 2024, o melhor ano do último quinquênio em lançamentos de alto padrão, com quase 800 unidades de mais de R$ 1,5 bilhão colocados no mercado.

“2025 começou com uma leve desaceleração nos lançamentos desse segmento, mas o tíquete médio subiu. No ano passado, o preço médio das unidades lançadas de alto padrão foi de R$ 2,1 milhões, enquanto a média de janeiro e fevereiro deste ano ficou em R$ 3,1 milhões”, comenta Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain.

O estudo indica que a crescente procura por esses imóveis é motivada pela maior exclusividade que os produtos oferecem, muitas vezes localizados em bairros nobres e com maior sofisticação em sua infraestrutura e serviços. A pesquisa revela que, dentre os entrevistados com elevado padrão de renda, 66% dão preferência para morar em apartamentos e 44% desejam trocar o imóvel atual por um maior, com mais conforto e requinte.

“O público tem buscado empreendimentos com menos unidades e apartamentos mais amplos, valorização da sustentabilidade e áreas comuns com muita funcionalidade”, diz Igor Pontes, diretor de incorporação da Construtora Santa Helena, cuja Mansão Desembargador Amadiz Barreto, na Graça, é um dos lançamentos de luxo. O condomínio conta com soluções tecnológicas como preparação para automação nas áreas comuns, preparação para sistema de carregamento veicular, além de sistemas para geração de energia e reaproveitamento de água. Assinado pelo arquiteto Carlos Campelo, o empreendimento conta com apartamentos de 210 m² de área privativa, constituídos por quatro suítes, sendo um apartamento por andar.

“As pessoas não querem apenas um lugar para morar, os imóveis representam um estilo de vida, bem-estar e status. Para além do consumo interno nos seus apartamentos, elas buscam conforto também nas áreas comuns, por isso, é imperativo oferecer academias amplas, bem equipadas, ambientes de wellness, além de espaços voltados para confrarias, e eventos mais intimistas”, acrescenta Pontes.

Perfil do consumidor

As construtoras têm estado mais atentas à mudança no perfil de consumidores, impulsionada pela entrada dos millennials no mercado imobiliário. Essa geração tem uma predileção por produtos modernos, que agregam sustentabilidade e funcionalidade, com tecnologia e boa localização. “A faixa etária predominante gira por volta de 35 aos 55 anos e são, em grande parte, casais com filhos. Tradicionalmente formado por empresários, profissionais liberais e executivos, hoje esse público inclui também jovens investidores e famílias que desejam moradias focadas em conforto, segurança e localização que facilite a mobilidade urbana”, afirma Daniel Sampaio, superintendente da OR na Bahia.

As duas grandes apostas da construtora nesse segmento são o Monvert, condomínio no Horto Florestal, que teve todos os apartamentos vendidos em 40 dias, e o Legacy, no Caminho das Árvores, que terá a torre mais alta de Salvador, com 54 pavimentos e mais de 180 metros. Ainda em construção, o Legacy também já está com todas as 130 unidades vendidas. Ambos os projetos privilegiam o lazer completo. O Monvert, por exemplo, conta com quadras poliesportiva, de tênis e beach tennis, piscinas, grandes salões de festas, espaço gamer e até um bar com pista de boliche.

Voltados para um público de alta renda, que é menos suscetível às altas de juros no crédito imobiliário, empreendimentos desse padrão têm tudo para continuar crescendo, avaliam os atores do mercado. “Essa demanda é um reflexo positivo de um consumo mais atento a atributos como design arquitetônico, paisagismo diferenciado e estruturas completas de lazer”, celebra Sampaio.

