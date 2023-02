Neon vira tendência na decoração de projetos comerciais e residenciais

A decoração neon está cada vez mais em alta no mundo da arquitetura e design de interiores devido a sua versatilidade de combinar com diferentes estilos e ser usado em projetos residenciais e comerciais. Além disso, essa tendência pode ajudar a dar originalidade e inovação aos ambientes, seja por meio de letreiros, cores ou como iluminação.

Na hora de incluir o neon nos espaços, deve-se ter bastante cuidado para que haja equilíbrio e harmonia com os outros elementos que vão compor a área, fazendo com que a ideia desejada pelo indivíduo seja atendida, gerando uma impressão única e divertida no local.

“A decoração neon deve ser pensada como a protagonista do ambiente e que ela acaba regendo os demais elementos de composição do espaço por ter essa personalidade visual marcante. Por ser um elemento chamativo, a dica que eu dou é buscar a neutralidade dos demais elementos do espaço e a harmonização das cores da pintura neon com o mobiliário”, explica a arquiteta Nat Coelho.

O estilo neon é caracterizado por cores coloridas, vibrantes e bem iluminadas, sendo utilizado em objetos, pinturas, tecidos de roupa de cama ou sofá, sem necessariamente serem vistos apenas em ambientes de festas. Por isso, a arquiteta Stephanie Esposito conta como usar essa decoração em casa. “Existem neons coloridos ou mesmo com luz amarela ou branca. O tom a ser escolhido depende da mensagem e composição que você quer fazer. Com certeza a cor precisa compor com a paleta do ambiente para que fique harmônico, mas também pode ficar muito bacana um ambiente neutro com neon colorido”, relata.

Vale ressaltar que uma forma muito conhecida desse tipo de décor é utilizar letreiros luminosos que podem ser com imagens ou frases e aplicados para diferentes propostas nos projetos residenciais ou comerciais, como aponta Stephanie: “Usamos muito neon em bares, com mensagens divertidas. Já em casa os lavabos funcionam bem, pois trazem muita personalidade para o espaço. Até mesmo na sala de estar, jantar ou no quarto. Acho bacana quando a mensagem ou o desenho tem a ver com o ambiente em que (o letreiro) está instalado”.

Da sala até o quarto

Quem dá outras opções de ambiente para usar com o neon é a designer de interiores Marcela Neri. “Utilizar em espaços gourmet da casa dando assim um ar despojado, como instalar letreiros neon em jardins verticais, é ótimo, pois acaba trazendo um brilho a mais para o ambiente. O neon pode ser utilizado em salas de office, prateleiras e estantes com itens de decoração, assim como quartos infantis e adolescentes dando um estilo mais gamer que é muito atrativo para os jovens”, afirma a profissional.

Ela comenta também como usar esse estilo para os locais de trabalho. "Na decoração neon, os espaços comerciais podem ser utilizados em cadeiras, itens de adornos para prateleiras, tapetes e letreiros na entrada para criar espaços para fotos com algo que remeta a empresa sendo frases ou símbolos”, acrescenta.

Para aplicar a decoração neon na medida certa, Nat Coelho dá algumas dicas para não errar ao usar essa tendência. "O cuidado que devemos ter é que o ambiente não fique chamativo demais. O neon por si só já se destaca, então precisamos entender o conceito do projeto e fortalecer ele com o neon ao invés de ofuscá-lo. Recomendo buscar cores para o uso do neon que dialoguem com as cores escolhidas para os outros elementos do espaço”, orienta.

Ela conta também como inovar com a tonalidade neon para dar personalidade ao espaço: “O neon será associado à inovação se o projeto como um todo for inovador, um elemento diferente não torna o projeto inovador, e sim a busca da personificação do projeto com personalidade e trazendo o diferente”, frisa Nat.

Espaços corporativos

Um exemplo disso é o espaço Innova Coworking Salvador. A arquiteta Renata Teles, uma das responsáveis pelo projeto, explica como o local foi decorado com o neon. “A gente abusou das cores. A gente não acredita que o ambiente de trabalho tem que ser preto e branco, aquele ambiente corporativo do passado, com aquelas cadeiras uniformizadas de azul e vermelho, a gente pensa em trazer o colorido para o espaço”, esclarece Renata.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló