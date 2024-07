Práticas de ESG agregam valor aos imóveis e reduzem custos

Painéis solares do condomínio Duetto Barra: a implantação de energia sustentável é uma das práticas de ESG - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

ESG é uma sigla para Environmental, Social, and Governance (Ambiental, Social e Governança, em português), é um conjunto de critérios que visam avaliar as práticas sustentáveis e éticas. Originalmente pensado para indicar empresas comprometidas com a responsabilidade socioambiental, o conceito de ESG tem ganhado destaque em diversas áreas, inclusive na gestão de condomínios. No contexto atual, onde a sustentabilidade e a responsabilidade social são cada vez mais valorizadas, a adoção de práticas ESG em condomínios se torna fundamental. A aplicação dessas práticas não apenas contribui para a preservação ambiental mas também pode agregar valor aos imóveis e reduzir custos.

No contexto condominial, o ESG tem como objetivo, avaliar dentro desses critérios, como o condomínio contribui com a sociedade e o meio ambiente. “O condomínio residencial, por mais que não seja uma empresa, é um ambiente integrado por um grande grupo de pessoas, com interesses distintos. Funcionários, moradores e fornecedores formam um ciclo que pode e deve ser tratado por regras sociais, ambientais e de governança, coincidindo com os pilares e exigências propostas pelo ESG”, explica Luciana Pereira, síndica do Duetto Barra.

O principal objetivo dessa prática é verificar como um condomínio trabalha para minimizar os seus impactos no meio ambiente, sendo responsável por construir um mundo mais justo e limpo. Algumas medidas tomadas pelos condomínios nesse sentido são a implantação do uso de energia renovável, a reciclagem de resíduos, captação de água da chuva, a gestão eficiente de água, programas de reciclagem de resíduos, entre outras ações. Assim contribuindo para o meio ambiente e para economia do próprio condomínio.

Além da sustentabilidade ambiental, as iniciativas de ESG também contribuem para a construção de um melhor ambiente para os moradores. “A adoção de práticas sociais dentro de um condomínio pode trazer diversos benefícios, promover atividades comunitárias e eventos sociais pode fortalecer os laços entre os moradores, criando um ambiente mais harmonioso e cooperativo”, defende o doutor em administração e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana Jorge Cajazeira.

A preocupação com a inclusão e acessibilidade também são elementos presentes no ESG, placas, sinalização, rampas e outros elementos de acessibilidade se enquadram neste critério. “A acessibilidade é um direito garantido por lei para pessoas com deficiência no Brasil e é importante o processo de conscientização de todos quanto ao direito às vagas de estacionamentos destinadas a PNE e a acessibilidade nas áreas comuns”, afirma Luciana. O respeito à diversidade é também fundamental“. Implementar políticas de inclusão e diversidade pode tornar o condomínio um espaço mais acolhedor e respeitoso para todos, independentemente de suas diferenças”, argumenta o professor.

Adotar práticas de ESG pode transformar a gestão de condomínios, trazendo benefícios ambientais, sociais e econômicos significativos. Através de uma abordagem estratégica e engajada, síndicos e moradores podem contribuir respeitosamente para um futuro mais sustentável e responsável. “Eu entendo que o ESG não é futuro, é o presente em condomínios. Para garantir um futuro sustentável e transparente, é preciso agir agora”, finaliza a síndica.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló