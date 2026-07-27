Segurança na construção civil: como a Jotagê Engenharia prioriza a vida nos canteiros de obras

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Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a Jotagê Engenharia reforçou publicamente um dos pilares centrais de sua atuação: o cuidado contínuo com as pessoas que constroem a história da empresa.

Com a campanha "Construindo sonhos. Protegendo vidas. Transformando o futuro", a construtora evidencia que investir na saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores sustenta sua trajetória de mais de 46 anos no mercado.

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A iniciativa se traduz em rotinas permanentes de conscientização, treinamentos operacionais e acompanhamento preventivo diretamente nos canteiros de obras e setores administrativos.

Entre as principais ações consolidadas pela empresa está o programa de ginástica laboral, realizado em parceria com uma consultoria especializada.

A prática integrou-se à rotina diária dos colaboradores e traz benefícios diretos para a saúde ocupacional:

Prevenção de lesões : redução de acidentes por esforço repetitivo ou postura inadequada;

: redução de acidentes por esforço repetitivo ou postura inadequada; Alívio físic o: diminuição de dores corporais e tensões musculares do trabalho operacional;

o: diminuição de dores corporais e tensões musculares do trabalho operacional; Bem-estar : promoção de pausas ativas que melhoram a disposição durante a jornada de trabalho.

Além das atividades físicas adaptadas, a construtora promove reciclagens técnicas constantes e incentiva a responsabilidade compartilhada, onde cada trabalhador atua como agente de proteção coletiva.

Para a equipe de Saúde e Segurança do Trabalho da Jotagê, preservar a integridade física dos funcionários é o requisito fundamental para a excelência na entrega de cada empreendimento.

"Manter um legado de mais de 46 anos é, acima de tudo, cuidar diariamente do nosso maior patrimônio: os colaboradores. Reforçamos nosso compromisso de proteger vidas por meio de ações contínuas de prevenção", afirma Letícia Nascimento, Técnica em Segurança do Trabalho da empresa.

"O resultado de um amanhã mais produtivo e seguro começa com as atitudes que adotamos hoje para preservar o que mais importa: a vida", conclui a especialista.