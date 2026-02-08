Aniversário no mar: saiba quanto custa e como organizar festas em lanchas ou escunas

Para a fotógrafa Marília Princy, o aniversário no mar virou tradição - Foto: Arquivo pessoal

Faz alguns anos que o empresário Antônio Conceição tem notado uma mudança no setor de passeios náuticos. “É muita gente querendo comemorar aniversário nos barcos”, diz o sócio-proprietário da Brisa do Mar, empresa que aluga escunas na Baía de Todos-os-Santos. Cada vez mais baianos têm trocado buffets, bares e salões fechados por lanchas, escunas e catamarãs para celebrar o aniversário, reunindo amigos e familiares em um dia inteiro de sol, mergulho e comemoração.

Segundo Antônio, a demanda vem de diferentes perfis, mas um se destaca: o de grupos de amigas. “São as mais interessadas”, afirma. Os roteiros mais procurados para comemorar aniversário são Ilha de Maré e Prainha de Aratu, conta o barqueiro, e o valor médio do passeio gira em torno de R$ 3,5 mil. A quantia pode variar conforme a embarcação e o trajeto escolhido.

Tudo sobre Muito em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A arquiteta Flacy Andrade comemorou no ano passado os 32 anos em um passeio de barco reunindo amigos de diferentes fases da vida. “Gosto de passar esse dia com quem eu amo e a maior quantidade de amigos possível”, diz. “O barco reuniu o sol, o mar e o meu aniversário, tinha que ser um passeio assim”.

A festa reuniu cerca de 24 pessoas e o barco saiu da Ribeira e foi até a Prainha de Aratu, na Baía de Todos-os-Santos. O grupo embarcou por volta das 9h30 da manhã e só retornou no início da noite. “Foi o dia inteiro curtindo a praia”, lembra Flacy.

O encontro acabou criando novas conexões entre os convidados. “Tinham amigos de escola, de mais de 15 anos de amizade, amigos recentes e da faculdade”, diz. “Foi também uma forma de fazer com que essas pessoas que fazem parte da minha vida se conhecessem”. A organização da festa ficou por conta dela mesma. “Como foi meu aniversário, eu levei o bolo, toda parte de copos, bebida; a comida foi um churrasco”. O grupo dividiu apenas o valor da embarcação.

Hábito

Para a fotógrafa Marília Princy, o aniversário no mar virou tradição. Há cinco anos, com pequenas pausas no caminho, ela repete o ritual de reunir as amigas em um barco para celebrar a data. “Sempre gostei muito de comemorar aniversários e sempre gostei de tentar fazer coisas diferentes com quem eu amo”, conta. A ideia surgiu depois de ver imagens nas redes sociais. “Um dia eu vi no Instagram uma despedida de solteira que eram várias meninas num barco e pensei: isso aqui pode ser muito legal para um aniversário”.

A partir de então, a repetição veio quase naturalmente. “O barco virou um evento esperado no ano”, resume. Mesmo com o passar do tempo, Marília não percebeu grandes mudanças no preço do serviço. Em média, segundo ela, o valor ficou por volta de R$ 2 mil para 12 pessoas, com divisão do custo da embarcação entre as convidadas.

O formato também foi se ajustando ao perfil do grupo. Marília prefere catamarãs, que oferecem mais espaço para circular, dançar e interagir. Para ela, o foco não está apenas nas paradas, mas no tempo vivido a bordo. “O que é mais legal é o momento do barco, é o momento que a gente tá ali no meio do mar”, conta.

A arquiteta Flacy Andrade comemorou no ano passado os 32 anos em um passeio de barco | Foto: Arquivo pessoal

Lembranças

As histórias acumuladas ao longo dos anos ajudaram a fortalecer vínculos. Há também situações inusitadas que viraram memória coletiva entre as amigas, sempre marcadas pelo clima de liberdade e descontração. “É um momento para a gente se libertar, estar longe de julgamento, dançar, beber e ser feliz”.

Essa sensação de liberdade, aliada ao contato com a natureza, é o que faz Marília querer perpetuar a tradição. “Estar em contato com a natureza no meu aniversário com as minhas amigas bate qualquer outra comemoração”, explica. Mesmo quando não conseguiu realizar o passeio, o símbolo permaneceu. Em um dos anos em que estava fora de Salvador, ela ganhou um bolo temático das amigas. “A cartinha dizia: se você não vem até o barco, o barco vai até você”.

Para quem trabalha no mar, histórias assim são comuns. Antônio Conceição lembra de situações inesperadas que começam como festa e terminam em outro tipo de celebração. “Seria um passeio para comemorar o aniversário e se tornou um pedido de casamento”, conta.

De acordo com Flacy, a escolha do barco tem menos a ver com tendência e mais com afeto. “Eu tenho uma conexão muito boa com o mar e eu acho que esse foi um aniversário incrível para unir esse elemento”, diz. “Não vejo a hora de fazer de novo”.

5 dicas para comemorar em alto-mar

Planeje o roteiro com antecedência e defina se o foco será navegação ou permanência nas paradas.

Combine previamente o que está incluso no valor e o que será levado pelos convidados.

Atenção ao número máximo de pessoas permitido na embarcação.

Use roupas leves, protetor solar e leve troca de roupa.

Respeite as orientações da tripulação e as regras de segurança durante todo o passeio.

Roteiros mais comuns na Baía de Todos-os-Santos

Prainha de Aratu – parada favorita para festas, com águas calmas e tempo livre para banho.

Ilha de Maré – praias e enseadas para mergulho e confraternização.

Ilha dos Frades – roteiro mais longo, com paisagens e paradas em enseadas protegidas.

Itaparica – travessias ou paradas próximas à ilha, com foco em banho e fotos.

Navegação panorâmica – passeios sem parada fixa, valorizando o tempo a bordo e o pôr do sol.

Como esses roteiros costumam funcionar