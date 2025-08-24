Casa Barriga: espetáculo resgata legado da arte para a infância

Diretora Debora Landim, da Companhia Novos Novos de Teatro - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Quando se tem a imagem de um pequeno ser vivo em um ventre, em contagem regressiva para chegar ao mundo, é difícil ficar indiferente às notícias de crianças mortas por balas perdidas nas cidades brasileiras, assassinadas na fila por alimentos em Gaza ou exploradas sexualmente mundo afora. E quando um artista trabalha com a infância e a juventude, é natural que a indignação com essas atrocidades seja matéria-prima para uma produção.

Esse é o caminho trilhado pela diretora teatral Débora Landim em Casa Barriga, espetáculo da Companhia Novos Novos de Teatro.

Tudo sobre Muito em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inspirado em um livro homônimo da escritora, editora e dramaturga Sonia Robatto, sobre as impressões de um virtual feto, Casa Barriga enfoca um grupo de crianças que se tornam aprendizes no combate ao mal, inspiradas no vínculo com o ventre materno.

Mas o texto também inclui observações feitas pelos jovens do novo elenco da companhia. "Ao montar a peça, a gente estava numa fase de transição do grupo e queria incluir o olhar das crianças sobre o mundo que elas habitam", diz Débora.

Um dos eixos do espetáculo são as versões criança e jovem da personagem Camila, nome presente em diversos trabalhos de Sonia, e que na peça atual é integrante de uma família de bordadeiras e se questiona sobre o sentido da vida. O porquê das guerras e da violência.

Adultização

Um dos temas que atravessam Casa Barriga, bem como a companhia em si, é a discussão que veio à tona recentemente por meio do influenciador digital Felca, sob o conceito de adultização. "Em 2001, na peça Imagina só, a gente já trazia essa temática. Tinha uma cena com a minimulher, que era o protótipo de uma adulta", lembra Débora.

Ela pondera que se, por um lado, as produções artísticas para o público infanto-juvenil talvez tenham que evitar certos temas por causa do aspecto cognitivo da plateia, certamente as crianças do mundo não deveriam estar inseridas em contextos que não são adequados à infância.

Espetáculo Casa Barriga em ação | Foto: Namíbia Yakini / Divulgação

"O grande maestro da existência é o adulto. Se tem criança que passa por preconceito racial, questões de gênero, genocídio ou violência urbana, quem está à frente de tudo isso somos nós", diz.

A peça, que tem dramaturgia do jornalista e pesquisador Edson Rodrigues, é uma síntese da atuação histórica dessas duas mulheres, Débora e Sonia, que se encontraram na virada do milênio, quando Débora ainda dava os seus primeiros passos no Vila Velha com o grupo residente que se tornaria depois a Novos Novos de Teatro, nome sugerido por Sonia.

Débora entrou no Vila Velha em 1998, a convite de Hebe Alves, para ensinar nas oficinas de teatro. Logo depois da reinauguração do Vila, e de participar como atriz da montagem Um tal de Dom Quixote, ela começou a desenvolver oficinas para crianças.

Márcio não queria adultos interpretando crianças. Débora Landim - diretora teatral

Nesse período, o diretor do teatro, Márcio Meirelles, começou a montar Pé de guerra, um texto de Sonia Robatto. O espetáculo tinha um núcleo de atores adultos e outro núcleo, infantil. "Márcio não queria adultos interpretando crianças, e como eu já estava na oficina, trabalhei como assistente dele no núcleo de crianças", conta a diretora, que já tinha exercido a mesma função com o diretor, mas em um elenco adulto, o Bando de Teatro Olodum.

Ao fim da temporada de Pé de guerra, o núcleo infantil da peça se transformou na Companhia Novos Novos de Teatro. O nome do grupo é uma derivação da Sociedade de Teatro dos Novos, a companhia fundadora do Vila Velha, que teve no elenco Othon Bastos, Carlos Petrovich e a própria Sonia.

Infância

A ligação de Sonia com a infância não se limita ao teatro. No final da década de 1960, ela apresentou ao empresário Victor Civita, da Editoria Abril, o projeto da revista Recreio, publicação mensal lançada em 1969 voltada ao público infantil.

Sonia também liderou, juntamente com Ruth Rocha, a equipe de redação da revista, que tinha entre os seus colaboradores a escritora Ana Maria Machado e o escritor e historiador Joel Rufino dos Santos.

A publicação circulou sob a chancela da Editora Abril até 2014, quando foi vendida à Editora Caras, que se tornaria o Grupo Perfil. Anos depois, a revista deixou de circular como impresso e ganhou uma versão website, mas a história da revista criada por essa baiana não foi apagada.

A Bahia valoriza muito pouco os seus talentos. Sonia Robatto é uma gigante. Edson Rodrigues. - jornalista, autor e pesquisador

Sobre a importância de Sonia, ele destaca ainda o seu papel na criação de um grupo de teatro em plena ditadura militar.

"Foi um ato de resistência, com o governo militar batendo, e logo depois veio o AI-5. Um teatro que sempre foi contestador", lembra Edson, exaltando o legado de Sonia, colaboradora da companhia, mas que hoje vive quase reclusa, em Trancoso.

No momento em que o Vila Velha completa 60 anos e a Companhia Novos Novos, 25, o espetáculo é também uma celebração da própria trajetória de Débora no universo infanto-juvenil, mas também à mulher que há seis décadas milita com maestria nesse mesmo ambiente, nos livros, na mídia impressa e no teatro.

Serviço