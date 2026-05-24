De paella a burger coreano: o que comer no Salvador Restaurant Week com menu em promoção

“O cliente precisa conhecer o que temos de melhor”, resume o empresário Rafael Casqueiro ao falar sobre a importância do Salvador Restaurant Week. Todos os anos, o festival atrai novos públicos para restaurantes da cidade, seja pela curiosidade de conhecer casas já renomadas, seja pela possibilidade de viver experiências gastronômicas sofisticadas com melhor custo-benefício. Em 2026, com o tema A cozinha dos campeões, a iniciativa transforma os cardápios em passaportes gastronômicos.

Esta é a 27ª edição do Salvador Restaurant Week, que neste ano convida os restaurantes participantes a criarem menus inspirados na Copa do Mundo de futebol masculino e em países que ocupam lugar de destaque no imaginário gastronômico mundial. Em Salvador, porém, nenhuma referência estrangeira chega à mesa de forma literal. As influências internacionais aparecem reinterpretadas por chefs que misturam técnicas contemporâneas, ingredientes regionais e memórias afetivas.

Tudo sobre Muito em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No Rio Vermelho, o Jota Gastronomia decidiu transformar o menu do festival numa espécie de Copa do Mundo particular. O chef Jota Moraes criou pratos inspirados em 15 países diferentes, misturando referências internacionais à cozinha nordestina.

Curiosamente, a ideia nasceu antes mesmo da divulgação oficial do tema. “Eu já estava com o menu pronto quando recebi o tema", revela. "Quando soube da proposta da Copa do Mundo, dei mais um passo: identifiquei cada prato sobre cada país referência”. O resultado é um cardápio que atravessa Alemanha, França, Coreia do Sul, Egito, Peru, Curaçao e Portugal sem abandonar ingredientes como banana-da-terra, maxixe, queijo coalho, carne de fumeiro e manteiga de garrafa.

Entre os destaques do almoço estão o schnitzel alemão servido com kartoffelsalat; o boeuf bourguignon francês acompanhado de arroz carreteiro; e a fideuá de moqueca de camarão – uma releitura baiana da tradicional paella de macarrão espanhola. Já no jantar, aparecem pratos como o linguine ao duo de queijos com camarões empanados em tapioca e coco ralado, inspirado em Curaçao, além do falafel ao pomodoro com risoto de chamoy, hibisco e damasco, numa homenagem ao México.

“Eu acredito que nossos ingredientes foram deixados de lado por muito tempo por se tratar de insumos de origem nordestina, de influências de escravizados, de cultura de retirantes”, diz Jota. “Então, fazer esse resgate e mostrar ao mundo que nossa gastronomia tem muito sabor e muita técnica é mais que minha função, é a bússola da minha trajetória”.

Fideua de moqueca de camarão, do Jota Gastronomia - Foto: Divulgação

Enquanto o Jota usa o festival como um passaporte culinário global, o Santiago Culinária Ibérica, localizado em Ondina, aposta justamente no caminho oposto: mergulhar nas próprias origens. O restaurante decidiu apresentar no Restaurant Week alguns dos pratos mais tradicionais e conhecidos da casa. A ideia, segundo o empresário Rafael Casqueiro, era oferecer ao público uma experiência autêntica.

O menu funciona como uma viagem pela Península Ibérica. No almoço, aparecem clássicos como o bacalhau Gomes de Sá, a tortilha tradicional e o pescado à Mediterrânea. Já no jantar, a estrela é a paella negra, preparada com camarão, polvo, lula, mexilhão e tinta de lula. Outra aposta da casa é o pulpo al limón, polvo grelhado servido com risoto cremoso de limão siciliano.

Para Rafael, essa relação entre Bahia, Portugal e Espanha vai muito além da gastronomia. “A culinária ibérica está enraizada no dia a dia do baiano devido à influência dos milhares de portugueses e espanhóis que escolheram a Bahia para se estabelecer”, afirma. “É raro alguém em Salvador não ter um conhecido, um amigo ou um parente com ligações na Espanha ou em Portugal”.

Mistura

Costela bovina do restaurante Carvão - Foto: Divulgação

Já no Restaurante Carvão, a protagonista absoluta é a brasa. Conhecida pelos cortes nobres e pelos preparos defumados, a casa criou um menu que reforça a identidade da empresa desde a primeira etapa. O chef Guto Lago e o CEO Marcos Rodrigues decidiram transformar o fogo em linguagem gastronômica. "É que o nome da casa já entrega muito da nossa identidade", afirma Marcos.

No cardápio aparecem pratos como carne do sol Angus com fonduta de queijo coalho e purê de banana-da-terra frita; costela bovina lentamente braseada com risoto de milho tostado; medalhão de cupim ao molho roti glaceado; além do Carvão Gochu Burger, que combina blend de costela Angus com maionese de gochujang coreano.

"A brasa faz parte do sabor e do aroma que queremos criar”, explica Guto. “Não existe pressa quando você quer extrair o melhor de um ingrediente". A cozinha da casa mistura referências brasileiras e internacionais sem abandonar a ideia de conforto e memória. Ingredientes como milho tostado, banana-da-terra e queijo coalho convivem com homus tahine e gochujang numa narrativa marcada pela intensidade.

Até a sobremesa segue essa lógica. A Banana BBQ, servida com sorvete de banana defumado e calda de tamarindo, foi criada para manter a presença do fogo até o último momento da refeição. “A ideia era criar uma sobremesa que tivesse personalidade”, resume Guto.

Serviço:

Salvador Restaurant Week

Quando: até 14 de junho

Tema: “A Cozinha dos Campeões”

Valores: menus a partir de R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar

Cidades participantes: Feira de Santana (5 restaurantes), Lauro de Freitas (2), Mucugê (1) e Salvador (138)

Endereço dos restaurantes citados na matéria:

Santiago Culinária Ibérica: Presente no Clube Espanhol - Av. Oceânica, 1404 - Ondina; e no Shopping Barra, piso L4

Restaurante Carvão: Localizado na Rua Professor Sabino Silva, Barra, Salvador

Jota Gastronomia: Fica na Rua da Paciência, 295 - Rio Vermelho, Salvador

Parte da renda arrecadada com os menus é destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.