Este novo drink está dominando os bares de Salvador

Mocktails: os “coquetéis inteligentes” que estão mudando a cena gastronômica - Foto: Divulgação

Em meio à crise de saúde pública causada pelos casos de intoxicação por metanol no Brasil, consumidores soteropolitanos têm buscado alternativas mais seguras ao álcool. Restaurantes da capital têm acompanhado a ascensão dos chamados mocktails, coquetéis sem álcool que oferecem experiências sensoriais sofisticadas sem os riscos de adulteração.

Em Salvador, a cena gastronômica acompanha essa tendência, com bares e restaurantes que investem em cartas criativas e autorais, para refletir a crescente demanda da coquetelaria sem álcool.

No Terê Gastrobar, localizado no bairro do Rio Vermelho, o responsável pela operação do bar, Fábio Leite, destaca que a inclusão de mocktails no cardápio visa agradar a diversos públicos. "Incluindo aqueles que não consomem álcool por opção pessoal, estilo de vida ou restrições temporárias", comenta.

Os drinks oferecidos variam entre a opção com xarope de morango e gengibre, e outro com maçã verde e gengibre. Ambos são preparados artesanalmente, com insumos feitos na casa.

Segundo Fábio, as mulheres e as pessoas com mais de 60 anos são os públicos que mais consomem essas bebidas. "Além de motoristas que preferem opções não alcoólicas", afirma. Depois dos recentes casos de adulteração de bebidas destiladas, Fábio tem notado um aumento na procura por esses drinks, o que, segundo ele, indica uma mudança no comportamento de consumo em direção a opções mais seguras.

O restaurante Silva Cozinha, também localizado no Rio Vermelho, oferece mocktails como o Verão, que combina maracujá, tamarindo, limão e água com gás; o Maré, com goiaba, limão, pepino e água com gás; e o Ginger Ale, uma versão clássica com gengibre e água com gás.

De acordo com o chef da casa, Ricardo Silva, o processo criativo para esses drinks envolveu toda a equipe do bar. "Testamos combinações inusitadas e equilibramos sabores para oferecer uma experiência única", explica, acrescentando que jovens e pessoas mais ligadas ao mundo fitness são o maior público consumidor das opções.

Procura

O drink Maçã de Lilith, feito com maçã verde, coco, limão tahiti e solução salina | Foto: Divulgação

Após os casos de intoxicação por metanol apontados na última semana em todo o país, Ricardo notou um aumento na busca por vinhos e cervejas no Silva Cozinha, com os clientes demonstrando cautela ao escolher bebidas alcoólicas. O mesmo tem ocorrido no bar Purgatório, na Pituba. De acordo com o sócio da casa, Jonatan Albuquerque, tem "crescido significativamente" o número de pessoas que vão direto para a página do cardápio com opções sem álcool.

No Purgatório há uma carta exclusiva para mocktails com opções como Maçã de Lilith, feita com maçã verde, coco, limão tahiti e solução salina; e Votu Poranga, que combina concentrado de manga e maracujá, chá preto com limão, maple com especiarias, suco de limão e manjericão.

Jonatan afirma que os mocktails deixaram de ser apenas uma opção para quem não bebe e se consolidaram como uma tendência gastronômica. "É uma oportunidade de oferecer uma experiência completa e sofisticada", comenta.

Personalizado

Drink Verão combina maracujá, tamarindo, limão e água com gás | Foto: Divulgação

O crescimento da demanda por mocktails em Salvador também reflete uma busca por personalização e experiências únicas. No Purgatório, por exemplo, os clientes podem solicitar drinks sem álcool sob medida, escolhendo perfis de sabor que vão do cítrico ao herbal, permitindo, de acordo com Jonatan, "que cada bebida conte a própria história".

Segundo o sócio, a criação de mocktails exige técnicas específicas. "Para equilibrar acidez, dulçor e textura, essa liberdade de personalização faz parte do encanto da coquetelaria sem álcool", afirma.

Para Fábio Leite, do Terê Gastrobar, a tendência dos drinks sem álcool se consolida como oportunidade de inovação. Ele acredita que a atual preocupação dos clientes com segurança e procedência de bebidas pode impulsionar a oferta de drinks zero álcool mais sofisticados, capazes de atrair públicos diversos. “É o momento ideal para expandir o cardápio e mostrar que um drink assim também pode ser uma experiência completa”, afirma.