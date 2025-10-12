Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUITO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRÔ

Este novo drink está dominando os bares de Salvador

Sem álcool, sem culpa e com muito sabor: conheça o novo hit dos bares

Pedro Hijo

Por Pedro Hijo

12/10/2025 - 7:06 h
Mocktails: os “coquetéis inteligentes” que estão mudando a cena gastronômica
Mocktails: os “coquetéis inteligentes” que estão mudando a cena gastronômica -

Em meio à crise de saúde pública causada pelos casos de intoxicação por metanol no Brasil, consumidores soteropolitanos têm buscado alternativas mais seguras ao álcool. Restaurantes da capital têm acompanhado a ascensão dos chamados mocktails, coquetéis sem álcool que oferecem experiências sensoriais sofisticadas sem os riscos de adulteração.

Em Salvador, a cena gastronômica acompanha essa tendência, com bares e restaurantes que investem em cartas criativas e autorais, para refletir a crescente demanda da coquetelaria sem álcool.

Tudo sobre Muito em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Terê Gastrobar, localizado no bairro do Rio Vermelho, o responsável pela operação do bar, Fábio Leite, destaca que a inclusão de mocktails no cardápio visa agradar a diversos públicos. "Incluindo aqueles que não consomem álcool por opção pessoal, estilo de vida ou restrições temporárias", comenta.

Os drinks oferecidos variam entre a opção com xarope de morango e gengibre, e outro com maçã verde e gengibre. Ambos são preparados artesanalmente, com insumos feitos na casa.

Segundo Fábio, as mulheres e as pessoas com mais de 60 anos são os públicos que mais consomem essas bebidas. "Além de motoristas que preferem opções não alcoólicas", afirma. Depois dos recentes casos de adulteração de bebidas destiladas, Fábio tem notado um aumento na procura por esses drinks, o que, segundo ele, indica uma mudança no comportamento de consumo em direção a opções mais seguras.

O restaurante Silva Cozinha, também localizado no Rio Vermelho, oferece mocktails como o Verão, que combina maracujá, tamarindo, limão e água com gás; o Maré, com goiaba, limão, pepino e água com gás; e o Ginger Ale, uma versão clássica com gengibre e água com gás.

De acordo com o chef da casa, Ricardo Silva, o processo criativo para esses drinks envolveu toda a equipe do bar. "Testamos combinações inusitadas e equilibramos sabores para oferecer uma experiência única", explica, acrescentando que jovens e pessoas mais ligadas ao mundo fitness são o maior público consumidor das opções.

Leia Também:

Essa cidade na Bahia é um verdadeiro paraíso das ostras
Quanto ganham (de verdade) os compositores de músicas?
Teoria otária de gringo: IA não é o problema, somos nós

Procura

O drink Maçã de Lilith, feito com maçã verde, coco, limão tahiti e solução salina
O drink Maçã de Lilith, feito com maçã verde, coco, limão tahiti e solução salina | Foto: Divulgação

Após os casos de intoxicação por metanol apontados na última semana em todo o país, Ricardo notou um aumento na busca por vinhos e cervejas no Silva Cozinha, com os clientes demonstrando cautela ao escolher bebidas alcoólicas. O mesmo tem ocorrido no bar Purgatório, na Pituba. De acordo com o sócio da casa, Jonatan Albuquerque, tem "crescido significativamente" o número de pessoas que vão direto para a página do cardápio com opções sem álcool.

No Purgatório há uma carta exclusiva para mocktails com opções como Maçã de Lilith, feita com maçã verde, coco, limão tahiti e solução salina; e Votu Poranga, que combina concentrado de manga e maracujá, chá preto com limão, maple com especiarias, suco de limão e manjericão.

Jonatan afirma que os mocktails deixaram de ser apenas uma opção para quem não bebe e se consolidaram como uma tendência gastronômica. "É uma oportunidade de oferecer uma experiência completa e sofisticada", comenta.

Personalizado

Drink Verão combina maracujá, tamarindo, limão e água com gás
Drink Verão combina maracujá, tamarindo, limão e água com gás | Foto: Divulgação

O crescimento da demanda por mocktails em Salvador também reflete uma busca por personalização e experiências únicas. No Purgatório, por exemplo, os clientes podem solicitar drinks sem álcool sob medida, escolhendo perfis de sabor que vão do cítrico ao herbal, permitindo, de acordo com Jonatan, "que cada bebida conte a própria história".

Segundo o sócio, a criação de mocktails exige técnicas específicas. "Para equilibrar acidez, dulçor e textura, essa liberdade de personalização faz parte do encanto da coquetelaria sem álcool", afirma.

Para Fábio Leite, do Terê Gastrobar, a tendência dos drinks sem álcool se consolida como oportunidade de inovação. Ele acredita que a atual preocupação dos clientes com segurança e procedência de bebidas pode impulsionar a oferta de drinks zero álcool mais sofisticados, capazes de atrair públicos diversos. “É o momento ideal para expandir o cardápio e mostrar que um drink assim também pode ser uma experiência completa”, afirma.

Serviços

Terê Gastrobar

Endereço: Rua Almirante Barroso, 97 - Rio Vermelho, Salvador

Horário de funcionamento: Quarta a sábado, das 18h às 00h, samba de sábado, das 12h às 16h, e domingo, das 12h às 16h

Instagram: @teregastrobar.salvador

Mocktails disponíveis:

Terê Fragola: xarope de morango, gengibre, limão siciliano e água com gás.

Terê Green Apple: maçã verde, gengibre, limão siciliano e água com gás.

Silva Cozinha

Endereço: Rua da Paciência, 295 - Rio Vermelho, Salvador

Horário de funcionamento: Almoço de terça a domingo, das 12h às 16h, jantar de terça a sábado, das 18h às 23h

Instagram: @silva_cozinha

Mocktails disponíveis:

Verão: maracujá, tamarindo, limão e água com gás.

Maré: goiaba, limão, pepino e água com gás.

Ginger Ale: gengibre e água com gás.

Purgatório Bar

Endereço: Rua Alexandre Herculano, 45 - Pituba, Salvador

Horário de funcionamento: Rua Alexandre Herculano, 45 - Pituba, Salvador

Instagram: @purgatorio.bar

Mocktails disponíveis:

Maçã de Lilith: maçã verde, coco, limão tahiti e solução salina.

Votu Poranga: concentrado de manga e maracujá, chá preto com limão, maple com especiarias, suco de limão e manjericão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bebida alcoólica drinks metanol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mocktails: os “coquetéis inteligentes” que estão mudando a cena gastronômica
Play

Filme sobre o artista visual e cineasta Chico Liberato estreia

Mocktails: os “coquetéis inteligentes” que estão mudando a cena gastronômica
Play

A vitrine dos festivais de música para artistas baianos

Mocktails: os “coquetéis inteligentes” que estão mudando a cena gastronômica
Play

Estreia do A TARDE Talks dinamiza produções do A TARDE Play

Mocktails: os “coquetéis inteligentes” que estão mudando a cena gastronômica
Play

Rir ou não rir: como a pandemia afeta artistas que trabalham com o humor

x