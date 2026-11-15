Guarda-chuvas desaparecidos e gatos: os encontros inesperados da vida

Durante a viagem na tarde chuvosa, a motorista do aplicativo me diz:

— Cuidado para não esquecer o seu guarda-chuva no carro. Estou convencida de que existem dois universos paralelos. As pessoas perdem os guarda-chuvas neste universo e eles são encontrados somente no outro. Ou você conhece alguém que já encontrou algum?

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— Eu não. Aliás, uma vez encontrei, numa tempestade absurda, num ponto de ônibus. Mas eu já estava encharcado e o guarda-chuva, todo quebrado.

— A mesma coisa acontece com os pares de meia. Há alguma força inexplicável que faz os pés se desencontrarem — continuou ela, rindo. — Eu já lavo colocando um pé dentro do outro, pois até na máquina eles somem.

Nesse ritmo prosseguimos, trocando figurinhas por um bom tempo, o trânsito engarrafado da Avenida Cardeal da Silva às 17h30. O mundo alagando lá fora. Ela me conta que o povo de Salvador ficou indignado no domingo da eleição, com a prefeitura tirando os ônibus da rua: “Prejudicou o compromisso de muita gente”.

Mudando rapidamente de assunto, fala da sua gata idosa, que está ficando ranzinza e só quer dormir ao relento, mas a bichana naquela hora devia estar assustada com a tempestade. Diz que tem seis gatos, e que foram eles, os felinos, que a adotaram.

Lembramos de outros tempos, quando as casas das pessoas eram cheias de bichos e amigos, e abríamos as portas até para desconhecidos que se agregavam nos nossos itinerários de boemia. Dos pais que frequentavam as cerimônias religiosas com certa preguiça, mas assim se tornavam mais brandos.

Volto ao assunto dos gatos e depois elogio a rua em que seguimos, as áreas ainda verdes da Universidade Federal. Confesso a ela que fiquei chateado com as ofensas lançadas contra o povo nos últimos dias. Me chamaram de vagabundo, logo eu que trabalho tanto e trabalhei mais na época da eleição, para não ficar aflito. E fiz campanha, além de tudo, como o povo todo fez.

Resmungo que nada será o mesmo depois deste ano regido pelo planeta Marte. Que enfrentamos várias brigas, um sufoco. Até foi preciso manter o foco, pois havia demandas por toda parte. E descobrimos quem nos valia verdadeiramente como companheiros.

A motorista ouve perplexa, então comento a sensação de calor dos últimos dias:

— No começo da noite ventila, mas de madrugada acordo com a camisa encharcada de suor. Já não há aquele vento noturno da terra em direção ao mar.

O silêncio toma forma e restam apenas risos e simpatia, até o carro estacionar no destino. A conversa só deve ser retomada no tal universo paralelo, onde nem sabemos se a gata idosa estará viva ou morta.

*Franklin Carvalho é autor do livro de contos Noites Acesas (Ed. Villa Olívia)