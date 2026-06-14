O que comer nos jogos do Brasil? Aprenda 6 petiscos rápidos e fáceis

A Copa do Mundo tem um ritual que começa muito antes do apito inicial: a arrumação da mesa. Quem vai receber amigos em casa sabe que a escolha do petisco é quase tão importante quanto torcer pelo Brasil. E com os jogos chegando, a pergunta que paira na cozinha é a mesma de sempre: o que fazer para não decepcionar a torcida?

A resposta, segundo quem entende do assunto, passa por uma premissa simples. Comida boa deve ser dividida. "As pessoas ficam mais animadas, principalmente com a bebida, mas consomem mais coisas de compartilhar", observa o chef de cozinha do boteco Pirambeira, Edu Moraes.

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Para ele, o petisco ideal é aquele que resiste ao tempo da partida. "A melhor comida é aquela que, mesmo depois de algum tempo, quando aconteceu o gol e você esqueceu dele, ele ainda continua gostoso", conta.

Edu não hesita na hora de montar a tríade perfeita para uma tarde de jogo em casa. "Queijo coalho na chapa, bem derretido, com mel ou geleia de abacaxi é uma boa opção", diz. Ele também cita a boa carne de sol com farofa e vinagrete. "E tripa frita, uma friturinha, uma carne e um queijinho", completa.

Para quem quiser ir além, ele sugere um prato de memória afetiva para muitos, o churrasco grego. "É um pão de sal bem crocante com fraldinha ou maminha que ficou o dia todo no espeto, servido com um vinagrete de tomate verde", explica. "Se a pessoa conseguir um caldinho de cana, pronto, fechou!"

Miniburguer do Pirambeira - Foto: Divulgação

Nas redes

Quem acompanha o perfil no Instagram @sosaimospracomer conhece bem o ritual dos influenciadores Giulia Nunes e Rafael Brito: indicar bares e restaurantes para visitar. No entanto, nos dias de jogos do Brasil, a dupla de influenciadores tem duas receitas que dispensam a saída, são feitas em casa mesmo. "Como muitas coisas hoje em dia, as receitas vieram de vídeos que vimos no TikTok", admite Giulia.

A primeira é a pipoca com brigadeiro, que parece simples mas exige atenção nos detalhes. "É essencial que a pipoca seja salgada e amanteigada e o brigadeiro feito com chocolate 50%, para a combinação do salgado e doce ficar no ponto certo", explica. A segunda é a chamada pipoca maluca, batizada assim pelo casal. "É daquelas para deixar a criança que habita na gente livre e fazer aquela mistureba", conta. "Eu gosto muito de unir a pipoca com os salgadinhos Doritos e Cebolitos".

Para quem quiser incrementar a mesa com algo mais elaborado, Giulia sugere uma guacamole rápida. A receita não tem segredo: um abacate maduro amassado, dois tomates e meia cebola roxa picados em cubinhos, o suco de um limão, um fio de azeite, sal, pimenta calabresa e coentro a gosto. Sirva com tortilhas e pronto. "Fresco, fácil e pronto em menos de dez minutos", diz a influenciadora.

A dupla também tem uma associação afetiva que foge do óbvio quando o assunto é Copa. "Para mim, algo que combina muito com os jogos é comer o famoso amendoim cozido, até porque é sempre no período junino", diz. "Seja em casa ou no bar com a galera, ele tá sempre ali presente".

Novidade

Arancini do Di Liana - Foto: Divulgação

Para quem quiser buscar inspiração nos restaurantes antes de improvisar em casa, o restaurante italiano Di Liana lançou um cardápio especial para a Copa. O menu vale tanto para quem pretende visitar o restaurante quanto para quem gosta de se inspirar e reproduzir em casa.

A casa criou a Di Liana Arena, um espaço dedicado a receber torcedores com um menu de aperitivos pensado para o consumo livre durante os jogos. Entre as novidades, a sócia Lara Allegro aposta especialmente no Arancini ai 4 Formaggi – bolinho de risoto recheado de quatro queijos com molho de tomate e ervas – e no Camarão Empanado na farinha panko.

"O petisco precisa ser muito bom, a gente parte desse pressuposto", defende Lara. "Pode ser fritura ou não, mas precisa ser gostoso". O arancini, inclusive, é uma receita que pode ser adaptada em casa por quem tiver um risoto sobrando na geladeira.

No fim das contas, seja uma pipoca maluca montada em cinco minutos ou uma fraldinha que ficou horas no fogo, o que todos esses petiscos têm em comum é a vocação para a mesa compartilhada. Copa do Mundo não se assiste sozinho — e a cozinha, nesses dias, é tão importante quanto o campo.

Serviço:

Petiscos para montar em casa

Queijo coalho na frigideira com mel ou geleia de abacaxi — sugestão do chef Edu Moraes. Rápido, fácil e impossível de errar.

Churrasco grego caseiro — pão de sal crocante com sobra de carne de churrasco (fraldinha ou maminha), vinagrete de tomate verde e, se possível, um caldo de cana do lado.

Pipoca com brigadeiro — pipoca salgada e amanteigada com brigadeiro de chocolate 50%. O contraste entre o salgado e o doce faz toda a diferença.

Pipoca maluca — misture pipoca com o seu salgadinho favorito ou qualquer snack que tiver em casa. Sem regras, sem culpa.

Guacamole com tortilhas — 1 abacate amassado, 2 tomates e ½ cebola roxa picados, suco de 1 limão, azeite, sal, pimenta e coentro a gosto.

Amendoim cozido — presença garantida na Copa, especialmente com o período junino batendo na porta.