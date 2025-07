Projeto em Salvador vira rede de apoio para idosas e ajuda a prevenir depressão

A Mansão do Caminho - Foto: Reprodução

Nos últimos três anos, a baiana Enivalda da Luz perdeu a visão, uma perna e parte do funcionamento dos rins. Apesar das dores, uma coisa que não mudou foi a vontade de seguir sorrindo. "A gente tem que ser firme", diz, enquanto manuseia tecidos coloridos na oficina de artesanato da Mansão do Caminho.

A instituição espírita baiana é responsável pela criação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do qual Enivalda é frequentadora. "Às vezes, eu saio de casa cheia de problema, mas quando chego aqui, esqueço de tudo, me faz muito bem", conta.

O SCFV da Mansão do Caminho foi criado em outubro de 2021, após o período mais duro da pandemia de Covid-19. Na época, 30 pessoas idosas tinham acesso a diversas oficinas. Hoje, o número de alunos dobrou. A lista de atividades conta com dança, coral, rodas de conversa e educação física adaptada.

A coordenadora da iniciativa, Vanessa Miranda, afirma que o impacto da iniciativa vai além do que se vê. "Muitos chegam aqui com quadros de depressão e uso constante de medicação. Aos poucos, vão ganhando vida, autonomia e autoestima”, diz a coordenadora que ressalta a importância dos vínculos criados entre os participantes para a qualidade da saúde mental.

Para Lindaura de Jesus Santos, de 76 anos, o grupo foi chave para transformar uma convivência difícil com o próprio filho. “Eu vivia muito triste, tinha vontade de sumir”, lembra.

O contato com a psicanalista voluntária Vitória Saliba abriu novas possibilidades para o convívio familiar. "Hoje, meu filho me pede a benção quando levanta”.

Lindaura é avó em tempo integral. Cuida sozinha de duas netas, de 18 e seis anos. A mais nova estuda na creche da Mansão. “As duas me chamam de mainha, não de vó”, diz. "Quando estou no grupo eu me sinto bem, sou outra pessoa”. Assim como Lindaura, Maria Lúcia dos Santos, de 68 anos, também encontrou no grupo um abrigo diante de ausências que a vida impôs cedo demais.

A baiana traz no corpo as dores da artrose e, na alma, cicatrizes mais fundas. Foi abandonada pela mãe biológica ainda pequena, criada em um lar violento e só a reencontrou aos 20 anos.

Antes de chegar ao grupo, passava os dias sozinha, entre a solidão e a dor física. “Mesmo com dificuldade para andar, eu vou", garante. "Aqui é onde me sinto acolhida”. Maria Lúcia diz que, entre as atividades propostas no grupo, o coral e o artesanato são suas maiores paixões.

Equipe

O grupo terapêutico da Mansão do Caminho não se apoia apenas em boas intenções. Ele é estruturado por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais e voluntários. Além da psicanalista Vitória Saliba, a iniciativa conta com a educadora social Telma Matos, a assistente social Caroline Lima, a auxiliar administrativa Estefane Alcântara e a gerente de serviços gerais Marineuza Oliveira.

A oficina de envelhecimento ativo é coordenada pela professora Vera Lúcia Rodrigues, o coral é dirigido por Josemar Freitas, as oficinas de artesanato são ministradas por Edivanir Silva e as aulas de educação física pelo professor Carlos Miguel Lima.

De acordo com Vanessa, as atividades foram pensadas para estimular corpo e mente, respeitando os limites de cada aluno. "O importante é que todos se sintam pertencentes e valorizados”, explica.

Dos 60 participantes, 59 são mulheres. Os homens, segundo a coordenadora, ainda enfrentam barreiras culturais para participar. De acordo com Vanessa, existe uma resistência por causa do machismo, de estigmas e estereótipos. No entanto, a instituição tem proposto atividades que atraiam o público masculino. "Como oficinas de saúde e movimento", afirma.

O impacto positivo das oficinas nos idosos é visível. Pessoas que chegaram tímidas hoje são líderes nas dinâmicas. Outras, que tomavam medicações contínuas, estão em processo de desmame. E há aquelas que chegaram sem saber nada sobre seus próprios direitos e hoje se tornam multiplicadoras de informação.

Mudanças

Para Enivalda ir aos encontros é uma forma de criar vínculos importantes. Mesmo sem enxergar, ela se orgulha de fazer com as próprias mãos peças de fuxico, técnica artesanal tradicional brasileira que consiste em costurar pequenos círculos de tecido em formato de flor. "As colegas seguram na minha mão e vão me guiando", conta. Antes do grupo, Enivalda era voluntária na cozinha da Mansão. Lá, alimentava 360 crianças.

Há uma rotina antes e outra depois da frequência no grupo. Nas oficinas, Enivalda não fica parada, realidade muito diferente de quando começou a participar. "Eu não fazia nada em casa", lembra. "Se eu pudesse, chamava todas as idosas para irem comigo, porque aqui a gente canta e dança".

A mudança causada pelo grupo na vida de Lindaura foi de ordem profunda. Antes de fazer parte das oficinas, ela se dizia uma pessoa que levava tudo muito a sério: "Era briguenta, reclamava de tudo", diz. "Hoje, sou uma pessoa diferente, deixo tudo para lá". Quando perguntada sobre qual conselho daria para outras idosas que se sentem sozinhas, ela responde que a melhor dica é não alimentar rancor. "Não leva a lugar nenhum ficar mastigando coisas do passado, bola pra frente".

A Mansão do Caminho mantém um cadastro reserva disponível para pessoas interessadas em participar do grupo, que atualmente está com a turma completa.

Segundo a coordenadora da iniciativa, assim que surge uma oportunidade, o candidato é encaminhado para um atendimento com a assistente social, etapa necessária para a inserção no projeto. Os efeitos do grupo são essenciais para a saúde mental dos idosos, afirma Vanessa Miranda. "É uma forma deliciosa de ter um envelhecimento mais sadio".

Serviço

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), assim como os demais projetos da Mansão do Caminho, é mantido exclusivamente por doações de pessoas físicas e jurídicas. Há diversas formas de contribuir:

- Doações diretas para projetos específicos

- Participação no programa Nota Premiada Bahia

- Destinação de parte do Imposto de Renda

- Outras modalidades solidárias

Para saber como doar, acesse: www.mansaodocaminho.com.br

Grupo terapêutico – SCFV | Mansão do Caminho

Endereço: Rua Jayme Vieira Lima, 275 – Pau da Lima, Salvador – BA

Terças, quartas e quintas, das 8h às 12h

Contato: 71 3409-8322

Participação gratuita. Vagas mediante triagem com assistente social.