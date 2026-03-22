Tangerina, caramelo salgado e até missô: veja os ovos de Páscoa mais diferentes do ano

Ovo de Tangerina de morango - Foto: Divulgação

Houve um tempo em que a Páscoa se resumia a ovos de chocolate ao leite pendurados nas gôndolas de supermercados. Esse cenário, apesar de ainda presente, tem dado espaço para que confeiteiros criativos de Salvador apostem em produtos ousados para um público ávido por novidades.

Foi essa inquietação que convenceu a confeiteira Jeanne Garcia a explorar uma fruta pouco comum nesse tipo de produto. “Há bastante tempo que eu tenho vontade de usar tangerina em alguma sobremesa", conta. A fruta refrescante e suculenta, que é pouco explorada em receitas, ganhou toques ainda mais doces em um ovo de páscoa, no mínimo, inusitado.

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O produto mistura tangerina, morango, brigadeiro três leites e speculoos, um tipo de biscoito tradicional europeu, conhecido pelo sabor marcante de especiarias e pela textura crocante.

Jeanne conta que o processo ao fazer uma sobremesa começa ao escolher um sabor principal e, depois, testar combinações. “O que contrasta? Equilibra? Que textura pode deixar isso aqui ainda mais interessante?”. A confeiteira conta que os clientes dela já estão habituados a misturas ousadas. "Em outras páscoas, já lancei sabores mais tradicionais, mas eles sempre ficaram ali entre os menos vendidos”.

Nem só de rupturas vive essa nova Páscoa. Em muitos casos, a inovação passa por revisitar sabores clássicos da própria cultura baiana. É o que faz a confeitaria Nossa Búlgara, que transformou a tradicional torta búlgara em ovo de Páscoa.

“O equilíbrio entre os sabores é um pilar muito importante para mim", explica a proprietária da loja, Lin Peixoto. "A búlgara é a estrela do show, ela precisa brilhar mas sem se tornar enjoativa”. Para criar o equilíbrio, entram em cena elementos como chocolate meio amargo, sequilho amanteigado, caramelo salgado e brigadeiro cremoso.

O sucesso, de acordo com Lin, é garantido por um público fiel. “Quando passa o carnaval já começam as mensagens cobrando o cardápio de Páscoa”, conta a confeiteira.

Ovo Missô - Jéssica Azevedo | Foto: Divulgação

Desafios

Ovo Empacookie - Jéssica Azevedo | Foto: Divulgação

Os confeiteiros, no entanto, reconhecem que a onda criativa também traz desafios. Encontrar o ponto de equilíbrio entre sabores e cultivar uma clientela aberta a inovações exige sensibilidade. Além disso, fatores como o aumento do custo do cacau pressionam os produtores, que precisam inovar sem comprometer a qualidade. "Esse ano alguns produtos precisaram sair do cardápio e focamos no nosso clássico mais vendido", conta Lin.

Nesse cenário, investir em ovos com camadas e recheios mais elaborados – que não dependem exclusivamente do chocolate – tem se mostrado uma alternativa viável. Lin conta que tem apostado no caramelo salgado com brigadeiro, explorando variações a partir do retorno dos clientes. A estratégia também ajuda a driblar o aumento dos custos. “A crise do cacau atingiu a todos nós, tem sido uma luta equilibrar todos os custos”, explica.

Salgado

| Foto: Divulgação

Se a mistura de frutas e especiarias já soa ousada, há quem vá além e atravesse a fronteira entre o doce e o salgado. É o caso da confeiteira Jéssica Azevedo, que este ano apresenta um ovo que combina empada e cookie. No cardápio, a confeiteira ainda incluiu um ovo de missô, ingrediente típico da culinária japonesa.

O produto final combina chocolate intenso, caramelo de missô, ganache de chocolate branco assado com laranja e cookie de gergelim. “O cliente tem uma sensação diferente, com intensidade, amargor, toque caramelizado, crocância e umami”, descreve.

Já o ovo metade cookie, metade empada, aposta na surpresa e no fator lúdico. “O cliente tem duas opções em um único produto, o que é comercialmente estratégico para agradar os paladares indecisos”, diz Jéssica. Ela reconhece, no entanto, que conquistar um público aberto a novidades é um processo gradual. “É um trabalho de formiguinha", conta. "Por isso hoje eu ofereço o tradicional e o diferente porque existe uma parcela de público muito grande a ser conquistado ainda”.

A aposta em versões salgadas também aparece no café Pur Doux, que lançou pela primeira vez um ovo de empada de frango com catupiry. A ideia surgiu a partir de um clássico já consolidado no cardápio da casa. “Queríamos um ovo de Páscoa diferente e, entre as opções viáveis, surgiu a ideia de fazer a de empada", diz o sócio administrador, Rodrigo Martins. A loja conta com uma empada que é um dos carros-chefes.

O recheio segue a mesma lógica da receita original, adaptado ao formato do ovo. A proposta, segundo ele, é justamente surpreender sem perder a identidade da marca. “Sempre gostamos de inovar, mas pela primeira vez saímos do óbvio”, afirma. Além da empada, a confeitaria também apostou em combinações como pistache com frutas vermelhas, reforçando a ideia de que o público está disposto a experimentar.

Ovo Nossa Búlgara | Foto: Divulgação

Serviço: Onde comprar

Confeitaria Jeanne Garcia

Endereço: R. Ramalho Ortigão, 30 - Pituba

Instagram: @jeannegarciaconfeitaria

A confeitaria tem opções que vão do maracujá com brigadeiro de cream cheese (R$168 - 320g) ao morango com tangerina mencionado no texto (R$168 - 300g). Este último tem meia casca de chocolate ao leite com speculoos, curd de tangerina, geleia de morango e brigadeiro três leites. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp: 71 8726-4829

Confeitaria Nossa Búlgara

Site: www.nossabulgara.com.br

Intagram: @nossa.bulgara

Com entregas em delivery, a confeitaria tem um cardápio que tem a torta búlgara como base. Os preços dos ovos variam entre R$85 (300g) e R$95 (350g) e os sabores vão de búlgara com sequilho amanteigado a brigadeiro com caramelo crocante. Os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp: (71) 98893-9915

Jéssica Azevedo Confeitaria

Site: jessicaazevedoconfeitaria.com.br

Instagram: @jessicaazevedo_oficial

A confeitaria pisou no acelerador quando o assunto é inventar ovos de páscoa criativos. No cardápio, há uma opção de missô (R$169 - 350g), que leva um caramelo da pasta de soja fermentada, ganache de chocolate branco com laranja e cookies de gergelim preto e branco. Outra opção ainda mais ousada é o ovo "empacookie", que mistura empada e cookie. A opção para quem não abre mão do docinho com salgado custa R$149. Pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp: 71 3052 0600

Café Pur Doux

Endereço: Endereço: Faculdade Baiana de Direito, R. Dr. José Peroba, 123 - Stiep, Salvador

Instagram: @purdouxpatisserie

Se a empada de frango com catupiry é o carro-chefe da loja, por que não criar um ovo de Páscoa com o mesmo sabor? Essa foi a ideia do café Pur Doux que venderá a iguaria por R$ 70. A casa também oferece opções mais comuns como brownie com doce de leite e ninho com Nutella. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp: 71 99243-9919