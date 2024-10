31 pessoas morrem após ataque de Israel no Líbano; três eram crianças

- Foto: AFP/Anwar Amro

Um ataque de grandes proporções feito por Israel no subúrbio da cidade de Beirute, capital do Líbano, deixou pelo menos 31 vítimas, sendo três crianças. Segundo a agência Reuters, o Ministério da Saúde libanês informou sobre o ocorrido na manhã deste sábado (21), mas aconteceu ainda na sexta-feira (20). É o maior atentado contra o país desde que começou a guerra na Faixa de Gaza, conforme fontes do governo libanês.

Leia também

>> Israel bombardeira Líbano, e Hezbollah reage com 150 mísseis

>> 14 pessoas morrem em explosões de rádios comunicadores do Hezbollah

>> Líbano: explosões de pagers deixaram 9 mortos e milhares de feridos

Em retaliação ao ataque, o Hezbollah mandou 150 foguetes para o norte de Israel. O grupo alega que o bombardeio israelense deixou 16 de seus membros sem vida, inclusive o líder sênior Ibrahim Aqil e mais um chefe de alto escalão, Ahmed Wahbi. Neste sábado, ainda segundo a agência, o líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei, país fechado com o Hezbollah, diz que Israel está atacando crianças, ao invés de combatentes.



Vale lembrar que o Hezbollah tem apoiado o Hamas, ambos financiados pelo Irã, principal inimigo de Israel nos conflitos em Gaza. Forças israelenses tem trocado ataques com a organização paramilitar durante toda a guerra. Apesar dos integrantes do grupo não serem parte do governo do Líbano, Beirute condena os ataques.



O Hezbollah aponta Israel como responsável pelas explosões de pagers e walkie-talkies de membros do grupo entre terça (17) e quarta-feira (18). 37 pessoas morreram e outras três mil ficaram feridas no Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. Israel não se não se pronunciou.