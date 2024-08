45 pessoas são presas sob suspeita de sabotagem de trem na França

Linhas de rem foram sabotadas - Foto: Jean-Francois Monier | AFP

A Polícia Nacional da França prendeu 45 integrantes do movimento Extinction Rebellion, que significa Rebelião ou Extinção, em português. Os integrantes são identificados como responsáveis pela sabotagem das linhas de trem horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Inclusive, atrasou a chegada da delegação brasileira de futebol feminino.

A informação foi divulgada pelo ministro do Interior da França, Gérard Darmanin, em entrevista ao jornal France 2, nesta segunda-feira, 29. De acordo com ele, foram “identificados vários perfis que poderiam ter cometido” as sabotagens, que foram “voluntárias, muito precisas e extremamente bem direcionadas”.

Além disso, Darmain afirmou que essa é uma forma de agir da esquerda e que é preciso identificar se as pessoas agiram a mando de alguém ou por conta própria. Veja abaixo a declaração completa do ministro:

Diversos veículos de comunicação franceses receberam uma carta, na qual uma “delegação inesperada” fala sobre as sabotagens. Confira a carta na íntegra. No entanto, não houve detalhes sobre a sabotagem.

Através das redes sociais, a SNFC, empresa que administra as linha ferroviárias da França, comunicaram que após “perturbações”, o tráfego voltou ao normal nesta segunda.