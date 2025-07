Acidente grave entre ônibus e micro-ônibus deixa ao menos 38 mortos

Apesar dos esforços do governo, os acidentes rodoviários seguem sendo um grave problema no país - Foto: Reprodução / Pxhere

Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado, 28, na região do Kilimanjaro, na Tanzânia, resultou na morte de pelo menos 38 pessoas e deixou outras 30 feridas. A colisão envolveu um ônibus de passageiros e um micro-ônibus, conforme informou a presidente Samia Suluhu Hassan neste domingo, 29.

Segundo informações da agência France Press (AFP), o acidente aconteceu na localidade de Sabasaba, depois que um dos pneus do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo. A força do impacto foi tamanha que 36 das vítimas fatais ainda não foram identificadas devido à gravidade dos ferimentos.

A presidente Samia Suluhu Hassan expressou pesar nas redes sociais e prestou solidariedade às famílias atingidas pela tragédia: “Envio minhas sinceras condolências ao Comissário Regional do Kilimanjaro, Nurdin Babu, às famílias enlutadas, parentes e amigos”, declarou. “Que Deus conceda paz às almas dos falecidos e uma rápida recuperação aos feridos. Que Ele conforte e fortaleça suas famílias neste momento difícil.”

Diante da tragédia, Hassan voltou a cobrar providências e medidas mais firmes em relação à segurança no trânsito. Ela destacou que incidentes como este continuam a causar dor às famílias tanzanianas, conforme relatado pela agência Associated Press.

Apesar dos esforços do governo, os acidentes rodoviários seguem sendo um grave problema no país. A Tanzânia tem promovido campanhas e alertas com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, mas os números permanecem altos. Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em 2018, revelou que embora as estatísticas oficiais apontassem 3.256 mortes no trânsito em 2016, estimativas da própria agência indicavam um número significativamente maior, entre 13 mil e 19 mil mortes naquele ano.