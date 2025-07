Influenciador anuncia própria morte em vídeo

O influencer compartilhava o seu dia a dia com o câncer - Foto: Reprodução | Instagram

Um influenciador digital conhecido por documentar sua luta contra um câncer colorretal, emocionou os seus seguidores ao postar um vídeo anunciando a sua própria morte. Logo após o seu falecimento, o registro, que estava guardado, foi compartilhado nas redes sociais essa semana.

Diagnosticado com câncer em estágio terminal em 2020, o influencer compartilhava o seu dia a dia com o câncer e o seu tratamento, e até mesmo a sua vida pessoal com a sua família.

Em suas últimas palavras, Martin agradeceu o apoio dos fãs e pediu doações para sua família, já que não possuía seguro de vida.

Tradução na íntegra do vídeo

“Ei, sou eu, Tanner, se você estiver assistindo isso, eu estou morto. Eu tive uma vida incrível. Decidi fazer este vídeo anunciando minha morte porque vi alguém fazer isso, tipo, há um ano ou mais, e acho que é uma boa oportunidade para expressar todos os seus pensamentos e também para refletir sobre o que seu parceiro ou cônjuge pode precisar, e ela provavelmente precisa de um tempo para o luto. A vida foi maravilhosa. Eu realmente aproveitei enquanto estive aqui. Espero que exista algo depois disso e estou animado para conhecer essas pessoas, e espero que estejamos saindo juntos agora e tirando sarro de todos vocês, seus nerds. A morte é assustadora, mas também é como uma nova aventura, sabe, e estou um pouco animado com isso".