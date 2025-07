Turista se acidenta em monte onde Juliana Marins foi encontrada morta

Incidente ocorreu por volta das 15h20 no horário local - Foto: Reprodução

Foi registrado na sexta-feira, 27, mais um acidente no no Monte Rinjani, na Indonésia, local onde a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta. Desta vez um turista malaio ficou ferido após cair cerca de 200 metros.

O acidente foi confirmado pela administração do parque em Lombok. Em uma rede social, as autoridades do confirmaram que o incidente ocorreu por volta das 15h20 no horário local. Uma equipe de resgate foi acionada logo após o alerta da queda.

Neste sábado (28), os responsáveis pelo resgate informaram que o alpinista estava em estado estável e “capaz de realizar atividades”. Já o jornal Sinar Harian, da Malásia, informou que a vítima fraturou o quadril e teve feridas na cabeça após cair 200 metros na trilha. A queda parou próximo a uma ponte próxima ao lago Sengara Anak.

Relembre acidente de brasileira

Juliana foi encontrada morta na última terça-feira (24), quatro dias após cair de um penhasco durante a trilha. O resgate do corpo foi concluído no dia seguinte, após uma operação de mais de 14 horas em terreno de difícil acesso.

Juliana, que é do estado do Rio de Janeiro, deslizou por uma vala em uma trilha pertencente ao vulcão Rinjani, em Lombok. Após o incidente, ela parou em uma distância de 300 metros abaixo de onde seu grupo estava, o que causou as dificuldades para o resgate.

A brasileira havia sido localizada por um drone com sensor térmico na segunda, 23, 500 metros abaixo de onde caiu, o que comprova que ela estava deslizando pelo declive durante o tempo.