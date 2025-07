Figura central do governo iraniano reaparece após ser dado como morto

Imagens oficiais registraram o assessor no funeral coletivo em Teerã - Foto: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Um influente integrante das forças armadas e da política do Irã, que havia sido dado como morto, reapareceu publicamente neste sábado, 28, em Teerã, durante uma cerimônia oficial em homenagem às vítimas dos confrontos recentes com Israel. Fotografias divulgadas pela imprensa estatal iraniana confirmaram a presença de Ali Shamkhani, assessor direto do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país.

Após os bombardeios israelenses de 13 de junho, tanto o governo israelense quanto veículos da própria imprensa iraniana anunciaram que Shamkhani havia morrido. No entanto, dias depois, os jornais do Irã desmentiram a informação e divulgaram uma declaração de Shamkhani em que ele afirmou: "Estou vivo e pronto para me sacrificar".

Neste sábado, imagens oficiais registraram o assessor no funeral coletivo em Teerã, caminhando com o auxílio de uma bengala, ao lado de outras autoridades.

Com um histórico extenso em postos estratégicos do regime iraniano, Shamkhani foi comandante de alto escalão na Guarda Revolucionária e também atuou no Ministério da Defesa. Nos últimos anos, teve papel de destaque como conselheiro nas conversas nucleares entre Irã e Estados Unidos, que foram suspensas após os ataques israelenses. Ele também é figura conhecida em meios diplomáticos tanto em Washington quanto na Europa.