Trump ameaça bombardear Irã e impõe condição inédita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (27) que salvou o aiatolá iraniano Ali Khamenei de ser assassinado e declarou que cogitará realizar novos bombardeios no Irã se o país tentar desenvolver armas nucleares.

Em um acesso de raiva extraordinário, Trump criticou severamente Teerã em sua plataforma, Truth Social, por afirmar ter vencido a guerra contra Israel e anunciou que suspenderia os trabalhos sobre um possível alívio nas sanções ao país.

Trump disse, ainda, que "sem dúvida" vai considerar bombardear o Irã novamente se informações de inteligência concluírem que o país é capaz de enriquecer urânio na quantidade necessária para fabricar armas nucleares.

O republicano acusou o líder iraniano de ingratidão, depois que Khamenei disse, em uma mensagem em tom desafiador, que os relatos sobre os danos causados pelos bombardeios americanos a suas instalações nucleares eram exagerados e que os Estados Unidos levaram uma "surra".

"Sabia EXATAMENTE onde se refugiava e não permitiria que Israel ou as Forças Armadas dos Estados Unidos, de longe as maiores e mais poderosas do mundo, lhe tirassem a vida", postou Trump.

"EU O SALVEI DE UMA MORTE MUITO HORRÍVEL E VERGONHOSA, e ele não precisa dizer, 'OBRIGADO! PRESIDENTE TRUMP!", continuou.

O chefe da Casa Branca afirmou que, nos últimos dias, esteve trabalhando na possível suspensão das sanções contra o Irã, uma das exigências de Teerã no longo prazo.

"Mas não, em vez disso, recebi uma declaração de ira, ódio e repulsa, e imediatamente abandonei todo o trabalho sobre o alívio das sanções, e mais", acrescentou Trump, exortando o Irã a voltar à mesa de negociação sobre seu programa nuclear.

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, investiu neste sábado (28, hora local de Teerã) contra as declarações de Donald Trump após ter negado na quarta-feira que planeje retomar as conversas com Washington.

"Se o presidente Trump deseja realmente chegar a um acordo, deveria deixar de lado seu tom desrespeitoso e inaceitável em relação ao líder supremo iraniano, o grande aiatolá Khamenei, e deixar de ferir seus milhões de apoiadores sinceros", escreveu Araghchi na rede social X.

"O grande e poderoso povo iraniano, que tem mostrado para o mundo que o regime israelense NÃO TINHA OUTRA OPÇÃO além de correr para o 'papai' para evitar ser aniquilado por nossos mísseis, não aprecia muito as ameaças e os insultos", acrescentou o ministro.

Trump disse em uma cúpula da Otan em Haia, que as negociações seriam retomadas na próxima semana.