VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

O caso ocorreu em maio - Foto: Reprodução/twitter

Um homem ateou fogo em um vagão lotado do metrô de Seul, na Coreia do Sul. O caso ocorreu no mês passado, mas as imagens de câmeras de segurança do vagão foram divulgadas nesta terça-feira, 24, pelo Ministério Público do Distrito Sul de Seul.

O vídeo mostra o suspeito despejando um líquido inflamável no chão de um vagão da Linha 5 e, em seguida, iniciando o incêndio na manhã do dia 31 de maio. Passageiros entram em pânico enquanto tentam fugir; uma mulher chega a escorregar e cair poucos segundos antes das chamas começarem. A fumaça rapidamente se espalha para o vagão vizinho, também cheio, forçando os passageiros a escaparem pelas portas.

De acordo com o Ministério Público, ao menos seis pessoas ficaram feridas, mas nenhuma morte foi registrada.

Motivação do ataque

As investigações revelaram que o suspeito, de 67 anos, teria cometido o crime motivado por delírios relacionados a um processo de divórcio. Ele teria planejado a ação com antecedência, comprando gasolina, se desfazendo de seus pertences e explorando estações importantes do metrô de Seul no dia anterior ao atentado.

Na terça-feira, 25, o Ministério Público anunciou que o homem foi formalmente indiciado por tentativa de homicídio e incêndio criminoso.

Veja vídeo: