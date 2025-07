Trump escolhe Eduardo Bolsonaro como 'nome dos sonhos' contra Lula

Trump pode apoiar candidatura de Eduardo Bolsonaro - Foto: Joyce N. Boghosian | Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 'escolheu' o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair Bolsonaro (PL), como o candidato ideal para protagonizar a disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições de 2026, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá tentar a reeleição.

A informação é do jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópoles. Segundo a publicação, a Casa Branca teve acesso a uma pesquisa recente de intenção de votos para a presidência em que Eduardo aparece com uma boa pontuação, o que fez Trump passar a enxergar o deputado como um potencial nome dentro do campo da direita conservadora.

A Casa Branca ainda acredita que Trump deve se empenhar em uma candidatura de Eduardo Bolsonaro, caso a ideia saia do papel, de acordo com a coluna. Apesar do entusiasmo, integrantes do governo americano afirmam que uma interferência no processo eleitoral brasileiro pode fortalecer o presidente Lula na corrida eleitoral.

Deputado federal mais votado da história do Brasil, Eduardo Bolsonaro deixou o país em março deste ano. Na ocasião, o parlamentar alegou ser vítima de perseguição do Judiciário.

Bolsonaro será candidato?

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem reforçado seu desejo em ser candidato ao Palácio do Planalto no próximo ano. Caso não consiga reverter sua inelegebilidade na Justiça Eleitoral, o político de direita deve apostar em algum nome do seu entorno.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) são os nomes mais cotados pelos bolsonaristas nos bastidores.