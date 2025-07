Prefeitura de Cruz das Almas esclarece empréstimo de R$ 60 milhões

Ednaldo Ribeiro, prefeito de Cruz das Almas - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cruz das Almas, município localizado no Recôncavo baiano, se pronunciou por meio de nota à imprensa, nesta quinta-feira, 26, sobre o pedido de empréstimo de R$ 60 milhões, em caráter de urgência, após os festejos de São João.

No texto divulgado, a gestão municipal afirma que os valores serão usados para a execução de obras de infraestrutura, com prioridade para as áreas consideradas mais críticas. Para o São João, a cidade de 63 mil habitantes, administrada por Ednaldo Ribeiro (Republicanos), investiu R$ 9,3 milhões em atrações, sendo a festa junina mais cara do estado.

"A Prefeitura de Cruz das Almas esclarece que o financiamento citado não possui qualquer vínculo com os gastos do São João. O recurso é exclusivo para a execução de obras de infraestrutura, como pavimentação e drenagem, priorizando localidades que convivem há mais de duas décadas com a ausência desses serviços essenciais. O objetivo é atender, com responsabilidade, às áreas mais críticas e vulneráveis", diz trecho da nota.

No mesmo texto, a prefeitura ainda argumenta que o investimentos nos festejos juninos foi ressarcido com a geração de empregos e com o impulsionamento da economia local.

"Em relação ao São João, o evento contou com orçamento próprio, complementado por patrocínios da iniciativa privada. A festa, além de ter sido segura e bem organizada, gerou empregos, impulsionou a economia local e valorizou a cultura regional. Todos os custos foram divulgados publicamente, o que resultou na concessão do Selo de Transparência pelo Ministério Público", diz outra parte da nota.

Pedido de R$ 180 milhões

A Prefeitura de Cruz das Almas já havia feito um outro pedido de autorização para empréstimo à Câmara Municipal, em abril deste ano, no valor de R$ 180 milhões. A quantia, segundo a gestão, é para a execução de obras voltadas para a infraestrutura da cidade.

Quem é Ednaldo Ribeiro?

No segundo mandato à frente do município de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro foi reeleito com 63,24% dos votos, liderando a coligação 'O trabalho não pode parar', encabeçada por Republicanos, PL, União Brasil e Podemos.