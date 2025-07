Após gastos no São João, cidade da Bahia pede empréstimo de R$ 60 milhões

São João em Cruz das Almas. - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, solicitou à Câmara Municipal, em caráter de urgência, a aprovação do Projeto de Lei para um empréstimo de R$ 60 milhões, a ser solicitado à Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Prefeitura, na gestão de Ednaldo José Ribeiro (Republicanos), o valor deve ser destinado à execução de obras e serviços de infraestrutura e saneamento básico.

Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas | Foto: Reprodução | Redes Sociais

É bom lembrar que o município registrou o maior valor em contratação de atrações para os festejos juninos em 2025 na Bahia, de acordo com o que mostrou o Painel de Transparência do Ministério Público baiano.

De acordo com dados do "Transparentômetro", o município de 63 mil habitantes, investiu R$ 9,3 milhões no São João deste ano. O valor representa um acréscimo de 50% em relação ao que foi gasto em 2024, quando o investimento foi de pouco mais de R$ 6 milhões.

Em abril de 2025, a gestão de Ednaldo Ribeiro já tinha sido contestada pelo pedido de um empréstimo de R$ 180 milhões. Á época, a Prefeitura afirmou que os recursos seriam utilizados em obras de infraestrutura urbana e saneamento. A oposição criticou o objetivo do alto valor e pediu maior atenção às áreas sociais.