“Assassino do Twitter” é executado, saiba quem é e como ele agia

Entenda o caso do "Assassino do Twitter" - Foto: Divulgação | Microsoft

Um homem que utilizava suas redes sociais para atrair suas vítimas foi executado nesta sexta-feira, 27, no Japão. O assassino, cujo nome é Takahiro Shiraishi, ficou conhecido na mídia japonesa como "Assassino do Twitter".

A execução do homem de 34 anos foi a primeira desde 2022. O caso gerou uma comoção muito grande no país, fato que acelerou os trâmites para a pena máxima. A execução foi feita por meio de enforcamento e aconteceu em um centro de detenção em Tóquio, cinco anos após o fim do julgamento.

Na época em que o caso foi revelado, a rede social chegou a mudar suas regras sobre postagens de automutilação e tendências suicidas, passando a banir as contas que encorajasse esse comportamento. Porém os moderadores não eram capazes de rastrear todos os conteúdos e nem apagar todas as postagens sobre o tema.

Os crimes do “Assassino do Twitter”

Takahiro Shiraishi foi condenado por assassinar nove pessoas, oito delas sendo mulheres. As vítimas tinham de 15 a 26 anos de idade, Os crimes foram cometidos ao longo de poucos meses em 2017, sempre na casa do próprio criminoso;

O homem utilizava o, na época Twitter, atualmente, X, para contactar e ganhar a confiança das vítimas em potencial. Mandando mensagens privadas para pessoas fragilizadas emocionalmente, normalmente as que postassem conteúdos a respeito de tendências suicidas;

Shiraishi então dizia que poderia ajudar a pessoa, as convencendo a encontrá-lo em sua casa;

Além de assasinato, ele foi condenado por roubo, e violência sexual;

Para esconder os corpos das vítimas, ele espalhava parte dos corpos em freezers no pequeno apartamento em que vivia;

Além dos adolescentes, vítimas mais visadas pelo assassino, ele ainda matou um conhecido de uma das pessoas que o confrontou sobre o sumiço de uma amiga;

Shiraishi foi preso após o irmão de uma jovem desaparecida compartilhar com a polícia as mensagens trocadas entre ela e o assassino.

A prisão de Shiraishi aconteceu em 2017, mas a pena de morte só foi decretada em 2020, após o juiz responsável pelo caso citar o "mal devastador" e as "ondas de choque" causadas na sociedade como fatores decisivos, além das “razões egoístas” do criminoso.

Além do medo e espanto que o caso do Assassino do Twitter causou, ele também gerou um debate no país sobre a saúde mental dos jovens e como eles se expressam a respeito do tema nas redes sociais.

Quem foi Takahiro Shiraishi?

Não há muitas informações sobre quem foi Shiraishi ou quais foram suas motivações para os assassinatos. Porém, em depoimentos à polícia, ele confessou que escolheu esse método de abordagem por achar “mais fácil” manipular os que falassem de questões de saúde mental na rede social.

Takahiro Shiraishi, o "assassino do twitter | Foto: Reproduição | Japan Times

O homem foi descrito como "quieto" e "capaz de socializar com os vizinhos", com notas médias na escola, mas comportamentos agressivos que na época não foram percebidos como perigosos. Ele chegou a trabalhar em um supermercado e, posteriormente, atraindo mulheres jovens para trabalhar na região de prostituição de um distrito de Tóquio.