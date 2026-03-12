Menu
MUNDO
MUNDO

Aeroporto suspende voos após 'objeto voador não identificado' ser avistado

Tráfego aéreo foi interrompido de forma preventiva

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/03/2026 - 7:45 h | Atualizada em 12/03/2026 - 8:58

Aeroporto de Berlim-Brandenburg (BER)
Aeroporto de Berlim-Brandenburg (BER) -

O Aeroporto de Berlim-Brandenburg (BER), principal terminal aéreo da capital da Alemanha, suspendeu temporariamente pousos e decolagens na noite desta terça-feira após o relato da possível presença de um objeto voador não identificado nas proximidades do perímetro do aeroporto.

A interrupção durou cerca de 30 minutos, enquanto autoridades avaliavam se havia risco à segurança das operações.

De acordo com um porta-voz do aeroporto, ouvido pela emissora regional RBB, por volta das 21h (horário local) um agente de segurança que patrulhava a área externa afirmou ter visto um objeto não identificado sobrevoando a região.

A Polícia Federal alemã confirmou que o tráfego aéreo foi interrompido de forma preventiva para que equipes pudessem realizar buscas. Após a verificação, nenhuma ameaça foi identificada e as operações foram retomadas normalmente.

Segundo incidente no mesmo dia

Horas antes, o aeroporto já havia enfrentado uma situação semelhante. Por volta das 18h30, pousos e decolagens foram suspensos por cerca de 45 minutos após o avistamento de um possível drone próximo a um hangar de helicópteros utilizado pelas Forças Armadas alemãs.

Série de relatos na Europa

Os episódios ocorrem em meio a uma série de relatos recentes sobre drones sobrevoando áreas consideradas sensíveis na Alemanha e em outros países europeus.

O ministro alemão das Relações Exteriores, Friedrich Merz, afirmou recentemente que Moscou pode estar por trás de alguns desses incidentes, que também foram registrados próximos a bases militares, aeroportos e instalações de energia.

Casos semelhantes já haviam ocorrido nos últimos meses. Em outubro, o Aeroporto de Munique precisou suspender suas operações em duas ocasiões após drones serem detectados nas proximidades, provocando atrasos, cancelamentos e desvios de voos.

x