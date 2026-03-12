Homem bate recorde mundial puxando carro com testículos

O homem registrou o ato na web - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem, de 50 anos, bateu um recorde mundial ao puxar um carro de cerca de duas toneladas usando apenas os testículos. Identificado como John Stephenson, o rapaz arrastou o veículo por cerca de 50 metros.

O fato aconteceu no Reino Unido, país onde o kickboxer vive com a família, se dividindo entre os condados de Yorkshire e Lincolnshire no dia a dia. O momento foi registrado em suas redes sociais e acabou viralizando na web.

Na gravação, John aparece com uma corda de reboque, presa a um lenço de seda, amarrada em volta de seus testículos. Em seguida, o rapaz puxa o carro durante o todo o percurso em uma rua que já serviu de cenário para o drama Ackley Bridge.

“Quando coloquei o equipamento pela primeira vez, pensei: ‘Será que estou fazendo a coisa certa? Será que consigo mesmo fazer isso?’. Mas aí eu simplesmente comecei a puxar. Consegui percorrer 50 metros, mas acho que poderia ter ido mais longe. Simplesmente não havia mais espaço”, disse ele, em entrevista ao jornal Daily Star.

Qual o motivo do desafio?

Apesar de ser inusitado, John Stephenson revelou que o desafio tem um motivo nobre. O rapaz afirmou que usou suas partes íntimas para chamar atenção para os problemas envolvendo a saúde mental masculina.

Ele alegou que espera que a repercussão do ato consiga conscientizar a sociedade sobre os perigos que a falta de tratamento adequado pode fazer com a mentalidade dos homens.