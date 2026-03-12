RECORDISTA
Homem bate recorde mundial puxando carro com testículos
O homem ainda conseguiu arrastar o veículo por uma distância considerável
Por Franciely Gomes
Um homem, de 50 anos, bateu um recorde mundial ao puxar um carro de cerca de duas toneladas usando apenas os testículos. Identificado como John Stephenson, o rapaz arrastou o veículo por cerca de 50 metros.
O fato aconteceu no Reino Unido, país onde o kickboxer vive com a família, se dividindo entre os condados de Yorkshire e Lincolnshire no dia a dia. O momento foi registrado em suas redes sociais e acabou viralizando na web.
Na gravação, John aparece com uma corda de reboque, presa a um lenço de seda, amarrada em volta de seus testículos. Em seguida, o rapaz puxa o carro durante o todo o percurso em uma rua que já serviu de cenário para o drama Ackley Bridge.
“Quando coloquei o equipamento pela primeira vez, pensei: ‘Será que estou fazendo a coisa certa? Será que consigo mesmo fazer isso?’. Mas aí eu simplesmente comecei a puxar. Consegui percorrer 50 metros, mas acho que poderia ter ido mais longe. Simplesmente não havia mais espaço”, disse ele, em entrevista ao jornal Daily Star.
Qual o motivo do desafio?
Apesar de ser inusitado, John Stephenson revelou que o desafio tem um motivo nobre. O rapaz afirmou que usou suas partes íntimas para chamar atenção para os problemas envolvendo a saúde mental masculina.
Ele alegou que espera que a repercussão do ato consiga conscientizar a sociedade sobre os perigos que a falta de tratamento adequado pode fazer com a mentalidade dos homens.
