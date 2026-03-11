MUNDO
Limpador de janelas morre após queda de andaime no 26º andar
Vítima ficou pendurada por 15 minutos após andaime balançar durante temporal
Por Isabela Cardoso
Um limpador de janelas de 51 anos morreu após ser arremessado de um andaime no 26º andar de um prédio durante um forte temporal em Surabaya, na Indonésia. O momento do acidente foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais.
As imagens mostram o equipamento balançando de forma violenta por causa dos ventos intensos. Em seguida, o trabalhador é lançado para fora da estrutura e permanece pendurado pelo cinto de segurança.
Acidente ocorreu durante forte chuva
O caso aconteceu em 2 de março no complexo residencial de luxo Waterplace Residents Area, localizado na região de Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur.
De acordo com o jornal Tribun News, dois trabalhadores realizavam a limpeza da fachada do edifício, cada um em um andaime diferente.
Durante o serviço, um temporal atingiu a cidade. Um dos equipamentos conseguiu descer com segurança, mas o outro ficou instável com a força da chuva e do vento.
Pendurado por cerca de 15 minutos
Segundo o Departamento de Bombeiros e Resgate de Surabaya, a instabilidade da estrutura fez com que o trabalhador fosse lançado para fora do andaime. O cinto de segurança impediu que ele caísse no chão.
No entanto, como o equipamento continuava balançando, o homem acabou batendo repetidamente contra a parede do prédio. A situação durou cerca de 15 minutos, enquanto colegas e moradores tentavam pedir ajuda.
Equipes de resgate chegaram em poucos minutos
Os socorristas foram acionados e chegaram ao local cerca de seis minutos após a denúncia. A equipe iniciou imediatamente a operação para alcançar o trabalhador no 26º andar.
Quando os bombeiros conseguiram retirar a vítima da estrutura, o limpador de janelas já estava sem vida. O colega de trabalho, um homem de 55 anos que também atuava no local, ficou ferido e foi encaminhado a um hospital da região.
As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela polícia indonésia. As autoridades devem apurar
