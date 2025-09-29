Alemanha descobre 'Ouro Branco' e pode revolucionar mercado de bateria

Empresa de energia com sede na Alemanha anunciou a descoberta de um dos maiores depósitos de lítio - Foto: Divulgação Neptune Energy

A Alemanha dá um passo importante que pode revolucionar o mercado de baterias recarregáveis na Europa. A empresa de energia Neptune Energy, com sede na Alemanha, anunciou a descoberta de um dos maiores depósitos de lítio do mundo na região de Altmark, no norte da Saxônia-Anhalt, Alemanha.

A Neptune Energy confirmou a existência de cerca de 43 milhões de toneladas de carbonato de lítio equivalente (LCE), um recurso estratégico que pode redefinir a corrida global por minerais críticos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A descoberta, que já está sendo comparada ao famoso "Triângulo do Lítio" da América do Sul, é um marco na busca da Europa por autossuficiência em matérias-primas essenciais. Até então, o continente dependia quase que totalmente da importação de lítio, principalmente de países como Chile e Austrália, para suprir sua crescente indústria de baterias.

Com essa reserva, a Alemanha se posiciona como um player na cadeia de produção de veículos elétricos e no avanço do Pacto Verde Europeu. O projeto ganha ainda mais destaque pelo método de extração planejado.

A Neptune Energy informou que usará a tecnologia de Extração Direta de Lítio (DLE), um processo mais sustentável do que a mineração a céu aberto. O DLE, que já está sendo testado em uma planta piloto na região, extrai o lítio da salmoura subterrânea, evitando o uso de vastos lagos de evaporação e reduzindo significativamente o impacto ambiental e o consumo de água, problemas frequentemente associados à mineração tradicional.

A região de Altmark, com uma longa história na exploração de gás natural, agora se prepara para uma transição energética de grande escala. A Neptune Energy, que já possui licenças adicionais de exploração, planeja seguir com fases de testes e demonstração antes de partir para a produção comercial.

A confirmação da viabilidade do projeto pode não só impulsionar a economia local, mas também oferecer uma solução robusta para o fornecimento de lítio na Europa, garantindo maior segurança e previsibilidade para o futuro da mobilidade elétrica.