iOS 26: a atualização por trás do gasto de bateria assusta usuários

Há relatos sobre uma drenagem de bateria acelerada e um aumento atípico na temperatura dos aparelhos - Foto: Reprodução | Apple

O lançamento de uma nova versão do sistema operacional da Apple é sempre um evento, mas a chegada do iOS 26 trouxe, para além das novidades, uma onda de preocupação entre os donos de iPhone.

Relatos sobre uma drenagem de bateria acelerada e um aumento atípico na temperatura dos aparelhos inundaram as redes sociais e fóruns de tecnologia. No entanto, a Apple se manifestou para tranquilizar seus clientes, afirmando que a situação é temporária e faz parte do processo de otimização do sistema.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Usuários em todo o mundo compartilharam a experiência de ver a porcentagem da bateria cair rapidamente após a atualização. Muitos descreveram o fenômeno como um "susto", questionando se havia algo de errado com seus dispositivos ou com a própria atualização.

A jornalista baiana Bruna Barros que recentemente fez a ataulização do sistema, disse que tomou um susto com a velocidade com que sua bateria foi embora.

“Antes da atualização, a bateria chegava a 20% só a noite, por volta das 19h, isso porque eu mexo no celular o dia inteiro. Agora, pós atualização, está chegando a 20% no início da tarde, umas 14h”, disse a jornalista.

Mesmo com esse incidente, Bruna gostou da atualização do sistema, principalmente por uma nova função, que identifica uma ligação indesejada e bloqueia automaticamente.

“Esse recurso que permite que a siri pergunte para números desconhecidos porque está ligando pra pessoa e bloqueia, é excelente. Eu tava recebendo por dia no mínimo 25 ligações aleatórias e não falavam nada, hoje é apenas uma”,comemora Bruna Barros.

O que diz a Apple

A resposta da gigante de Cupertino, porém, foi direta: a intensa atividade em segundo plano é um comportamento esperado. O iOS 26, assim como as versões anteriores, precisa de um período de adaptação para se ajustar ao hardware do aparelho.

Durante os primeiros dias, o sistema executa uma série de tarefas essenciais para garantir o bom funcionamento a longo prazo, incluindo a reindexação de arquivos, a otimização de aplicativos e o download de dados importantes. Esses processos demandam um esforço maior do processador e, consequentemente, da bateria.

O que fazer?

Enquanto o sistema se estabiliza, especialistas e a própria comunidade de usuários oferecem algumas dicas para mitigar o problema e gerenciar o consumo de energia:

Ative o Modo Pouca Energia: Esta é uma medida simples e eficaz para reduzir a atividade em segundo plano e poupar a bateria durante o período de adaptação.

Dê tempo ao tempo: A recomendação mais comum é simplesmente esperar. Em geral, o sistema leva de 24 a 48 horas para concluir a maioria das tarefas de otimização, e o consumo de energia tende a voltar aos níveis normais.

Evite o uso intenso: Tentar rodar jogos pesados ou outras aplicações que consomem muita energia nos primeiros dias pode acelerar o aquecimento e o gasto de bateria.

Apesar dos relatos, a Apple reforça que o fenômeno é parte da transição para um novo sistema e não deve ser um motivo de alarme. Contudo, se a drenagem excessiva persistir por mais de uma semana, pode ser um sinal de um problema maior, como uma bateria já desgastada ou a necessidade de uma futura correção por meio de uma atualização menor do iOS.