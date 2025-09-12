TECNOLOGIA
iPhone 17 Air: celular tem vendas adiadas por conta de chip
Aparelho super fino de 5,6 mm de espessura não tem data de venda definida
As pré-vendas da nova linha de celulares da Apple, o iPhone 17, começaram de forma oficial nesta sexta-feira, 17. A linha toda é composta por quatro aparelhos, o básico, o 17 Pro, o 17 Pro Max e o novo iPhone 17 Air. Porém, o último aparelho apresenta um problema, já que a sua venda em específico está barrada na China.
De acordo com o jornal “The Wall Street Journal”, o aparelho terá as suas vendas adiadas por causa de um atraso na aprovação legal para comercialização do celular no país.
Não há uma previsão para quando o celular fica disponível
De acordo com a reportagem, o problema gira em torno do aparelho portar somente o eSIM, tecnologia que é historicamente rejeitada pelas operadoras locais.
As três operadoras, China Mobile, China Unicom e China Telecom, já anunciaram o suporte para o eSIM, porém ainda esperam o sinal verde dos órgão reguladores para que a ativação seja liberada.
Até a decisão ser tomada, a Apple vai manter o iPhone 17 Air fora do mercado chinês. E caso os usuário pensem em importar o celular, outro obstáculo deverá ser superado, já que os aparelhos de fora não vão conseguir ativar perfis de eSIMs das operadoras chinesas.
