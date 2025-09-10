iPhone 17 Air vale a pena? Veja comparativo com S25 Edge

Novo iPhone 17 Air - Foto: Divulgação | Apple

O mercado de celulares ganhou uma nova categoria no ano de 2025, os ultrafinos, modelos que prometem baixa espessura, alta leveza mantendo um bom desempenho. Esses novos aparelhos já possuem uma rivalidade nas prateleiras, o Samsung S25 Edge e o iPhone 17 Air, o segundo lançado na última terça-feira, 09.

Apresentado pela Apple nesta terça-feira, 09, o iPhone 17 Air, chegou ao mercado para seguir a tendência da Samsung, que no dia 21 de maio anunciou o primeiro “ultrafino” do mercado, o Samsung S25 Edge.

Mesmo dividindo categoria, os aparelhos possuem suas peculiaridades, a seguir confira suas diferenças e qual vale mais a pena:

Design e composição

Quando comparamos os dois aparelhos, o iPhone 17 Air é levemente mais fino que o S25 Edge, somente 0,2 mm é o que difere ambos os modelos, ou seja a Apple pode se gabar de ter o celular mais fino da história, até então, com somente 5,6 mm de espessura.

O S25 é composto por uma estrutura de titânio com três opções de cores:

Prata;

Preto;

Azul Claro.

Para proteção, ele utiliza as tecnologias Gorilla Glass Ceramic 2 durável na frente do display e Gorilla Glass Victus 2 na traseira.

O iPhone Air também vem com uma moldura de titânio, porém com quatro cores:

Preto;

Branco;

Dourado;

Azul.

Sua proteção é feita pela tecnologia Ceramic Shield nos dois lados do dispositivo, com nano cristais que aumentam a durabilidade. De acordo com a Apple, este é o aparelho com “o design mais durável já feito”.

Tela

Ambos entregam ótimas qualidade quando o assunto é tela, pelo lado da Samsung, seu superfino utiliza a tecnologia AMOLED dinâmico, já a Apple usa o XDR Super Retina (OLED). Na prática, ambos oferecem as mesmas especificações, com:

Imagens de alta qualidade;

Boas cores e contrastes;

Taxa de atualização de 120 Hz.

As diferenças ficam no tamanho e na intensidade luminosa. No primeiro quesito, a Samsung leva vantagem, tendo uma tela de 3120 x 1440 pixels, contra os 2736 x 1260 pixels da Apple.

Já o segundo critério é mais favorável à marca da maçã, que tem 3.000 nits de pico de brilho contra 2.600 da Samsung.

Bateria

Até o momento, a Apple não divulgou realmente a capacidade da bateria do iPhone 17 Air, o que dificulta as comparações com os 3.900 mAh do S25 Edge.

Porém rumores apontam que o Air teria 2.800 mAh, ficando atrás da marca sul-coreana nesse quesito. Mas a Apple prometeu, no anúncio do aparelho, que ele duraria até 27 horas de reprodução de vídeo, enquanto a Samsung garante 24 horas.

Desempenho

Mesmo com os celulares sendo superfinos ambos aparelhos possuem um ótimo desempenho, o Samsung conta com um Snapdragon 8 Elite como processador e 12 GB de RAM. O aparelho possui duas versões de armazenamento interno, 256 GB ou 512 GB.

Já a Apple inovou em seu chip, revelando o mais novo A 19 Pro, que segundo a empresa é a CPU mais rápida de qualquer dispositivo da categoria. O aparelho possui três versões com memórias internas diferentes, sendo elas:

256 GB;

512 GB;

1 TB.

Câmeras

Em capacidade fotográfica a Samsung aparenta ter uma leve vantagem quando comparada com o aparelho da Apple, visto que ela possui duas câmeras traseiras, enquanto a marca da maçã tem somente uma.

O conjunto de câmeras do Samsung S25 Edge é composto por:

Um sensor principal grande-angular de 200 MP com zoom óptico de 2x ;

com zoom óptico de 2x Uma lente ultrawide com 12 MP.

A câmera é capaz de registrar vídeos em até 8K a 30 fps e ainda tem uma câmera frontal de 12 MP.

Já o superfino da Apple possui somente uma lente que soma elementos das câmeras do iPhone 17. Nomeada como Fusion Câmera, tendo 48 MP, híbrida e está integrada com uma câmera telefoto de 12 MP.

O aparelho é capaz de gravar vídeos em até 4k e 60 frames por segundo. Já sua câmera frontal tem 18 MP de resolução, somado com uma tecnologia de enquadramento e melhor estabilização de imagem.

Preço

Provavelmente um dos pontos mais importantes quando se pensa em comprar um celular novo, o preço apresenta uma leve diferença, com o modelo da Samsung sendo um pouco mais barato;

Samsung Galaxy S25 Edge:

Modelo de 256 GB: R$ 8.099;

Modelo de 512 GB: R$ 8.999.

iPhone 17 Air: