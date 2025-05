Com bateria menor, Samsung lança novo celular ultrafino no Brasil

Samsung lança seu celular mais fino no Brasil - Foto: Divulgação | Samsung

A Samsung lançou oficialmente o novo aparelho da linha Edge nesta quarta-feira, 21, o Galaxy S25 Edge. A principal característica desse aparelho é sua ultra finura, tendo somente 5,8 milímetros de espessura, e pesando 163 gramas, o aparelho é o mais fino da marca.

Porém, o design superfino veio com um custo, uma bateria menor que seus irmãos de linha, tendo uma bateria de 3.900 mAh, a via de comparação, o S25 tem 4000 mAh. Somado a isso, o celular conta apenas com uma câmera principal, de 200 MP, e uma ultrawide de 12 MP, uma a menos que o restante da linha S25, que também possuem uma câmera teleobjetiva.

Disponível nas cores azul, cinza e preto, o Galaxy S25 Edge tem o acabamento em titânio, assim como os outros aparelhos da linha S25. Sendo 2,4 milímetros mais fino que o S25 Ultra, o Edge vem equipado com o processador Snapdragon 8 Elite For Galaxy e 12 GB de RAM.

Tela

Equipado com uma tela AMOLED Dinâmico 2X de 6,7 polegadas, o Galaxy S25 Edge oferece uma experiência visual nítida e fluida por conta da resolução QHD+ e à taxa de atualização de 120 Hz. Somado a isso, a tela é protegida com a tecnologia Gorilla Glass Ceramic 2, contra arranhões.

Galaxy AI

O dispositivo vem equipado de fábrica com o a interface One UI 7, oferecendo o pacote de recursos de Inteligência Artificial Galaxy AI, incluindo as novas funções de Now Brief que oferece um resumo personalizado com as informações mais importantes para o usuário na tela de bloqueio, e Now Bar. Somado a isso, o aparelho tem recursos como redução de ruído de vídeos e a edição generativa de foto, já sendo funções conhecidas da Samsung.

Preço e Disponibilidade

Apresentado com duas opções de armazenamento, 256 GB e 512 GB e três opções de cores, Titânio Jetblack, Titânio Cinza e Titânio Icyblue, o Samsung Edge S25 foi precificado em R$ R$ 8.799, para a versão de 256 GB, e R$ 9,799 para a versão de 512 GB.

Veja a ficha técnica do celular:

Tela: Dynamic AMOLED 2X de 6,7”

Resolução de tela: QHD+, 120 Hz

Processador: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB ou 512 GB

Câmeras: principal de 200 MP (f/1,7); ultrawide de 12 MP (f/2,2)

Câmera frontal: 12 MP (f/2,2)

Bateria: 3.900 mAh com carregamento de 25 W, suporte a carregamento sem fio e PowerShare

Sistema operacional: Android 15 sob interface One UI 7

Dimensões e peso: 75,6 x 158,2 x 5,8 mm, 163 gramas

Conectividade: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Proteções extras: IP68