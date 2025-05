Asteroide recém-descoberto passa 'de raspão' na Terra

Asteroide passa "de raspão" na Terra - Foto: Reprodução | Freepik

Um asteroide descoberto nesta segunda-feira, 19, nomeado 2025 KF, vai passar muito próximo da Terra nesta quarta-feira, 21, de acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA. O corpo astral de aproximadamente 16 metros de diâmetro (quase um prédio de quatro andares), vai passar a 30% da distância da Terra à Lua.

De acordo com o JPL, o asteroide vai passar a uma velocidade de 41.650 km/h, onde a maior aproximação do astro seria as 14:30, no horário de Brasília, quando ele passará consideravelmente próximo da Terra, a cerca de 115 mil quilômetros do polo sul terrestre, sendo uma distância considerada curta para os astrônomos.

Apesar da distância, não há com o que se preocupar, pois o asteroide é pequeno demais para causar algum dano, e, caso entrasse na atmosfera, iria se desintegrar. O astro também não apresenta riscos à Lua, que deve passar mais longe do que passará da Terra, a 226 mil quilômetros.

Para ser considerado um risco real, o astro deve ter, no mínimo 150 metros de diâmetro, ou seja, quase dez vezes o tamanho do asteroide 2025 KF.

A rocha foi descoberta na última segunda-feira, 19, por astrônomos do projeto Minor Planet Center, que opera no deserto do Atacama, no Chile.