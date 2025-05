Google Meet vai dublar chamadas instantaneamente com auxílio de IA

Google Meet dubla chamadas em tempo real com ajuda de IA - Foto: Divulgação | Google

O Google anunciou que utilizará os recursos de sua Inteligência Artificial, o Gemini, para traduzir em tempo real que acontecerem no aplicativo de chamadas, Meet. A revelação foi feita durante o Google I/O, principal conferência da companhia voltada para os desenvolvedores que aconteceu nesta terça-feira, 20.

De acordo com o que foi revelado, a IA não vai traduzir somente uma tradução de texto, mas vai reproduzir o que a pessoa fala, só que em outro idioma. Ainda de acordo com a conferência, o Gemini vai preservar as características do discurso, como tom de voz e expressões, como gírias, por exemplo.

Até o momento, as funções disponíveis são inglês e espanhol, mas novas opções, como italiano, alemão e português serão adicionadas em um “futuro próximo”.