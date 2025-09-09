Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

iPhone 17: veja preços e data de pré-venda no Brasil

Aparelho foi revelado nesta terça-feira, durante evento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/09/2025 - 17:55 h
Apple revelou os novos aparelhos nessa terça-feira, 09
Apple revelou os novos aparelhos nessa terça-feira, 09

Após o anúncio da nova linha do iPhone 17, que aconteceu nesta terça-feira, 09, a Apple já apresenta páginas dedicadas às novidades em seus sites. Com isso muitos fãs da marca já pensam em quando vão poder conseguir os novos modelos.

De acordo com a Apple Store Brasil, a pré-venda dos aparelhos no Brasil começam no dia 16 de setembro, uma semana após o evento de revelação.

Quando os iPhones começam a ser entregues?

O dia 16 de setembro marca a abertura da pré-venda do iPhone 17, porém não significa que essa será a data de entrega do aparelho.

Por isso, quando comparado aos anos anteriores, é esperado que os envios começem a ser feitos duas semanas depois da abertura da pré-venda, ou seja, o iPhone 17 chegaria às mãos dos usuários até o meio de outubro.

Novidades do iPhone 17

O iPhone 17 chega sem muitas mudanças visuais, porém com várias novidades internas, incluindo uma nova linha superfina, confira tudo sobre o novo iPhone 17 clicando aqui.

Preços dos iPhones 17 no Brasil

Os preços dos aparelhos que fazem parte da linha 17 são definidos de acordo com as opções de armazenamento. Confira a seguir os preços:

iPhone 17

  • iPhone 17 (256 GB): R$ 7.999;
  • iPhone 17 (512 GB): R$ 9.499.
iPhone 17
iPhone 17 | Foto: Divulgação | Apple

Preço do iPhone Air

  • iPhone Air (256 GB): R$ 10.499;
  • iPhone Air (512 GB): R$ 11.999;
  • iPhone Air (1 TB): R$ 13.499.
iPhone 17 Air
iPhone 17 Air | Foto: Divulgação | Apple

Preço do iPhone 17 Pro

  • iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 11.499;
  • iPhone 17 Pro (512 GB): R$ 12.999;
  • iPhone 17 Pro (1 TB): R$ 14.499.
iPhone 17 Pro e Pro Max
iPhone 17 Pro e Pro Max | Foto: Divulgação | Apple

Preço do iPhone 17 Pro Max

  • iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 12.499;
  • iPhone 17 Pro Max (512 GB): R$ 13.999;
  • iPhone 17 Pro Max (1 TB): R$ 15.499;
  • iPhone 17 Pro Max (2 TB): R$ 18.499.

x