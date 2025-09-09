Apple: veja todos os lançamentos do evento da marca da maçã

iPhone 17 - Foto: Divulgação | Apple

A Apple apresentou suas novidades do ano durante o evento “Awe Dropping”, que aconteceu nesta terça-feira, 09. Durante a transmissão, alguns aparelhos foram mostrados, como os novos Air Pods, o novo Apple Watch e o ponto principal, o novo iPhone 17.

A nova linha de celulares foi anunciada como um dos últimos pontos do evento, com várias atualizações e novidades, sendo a principal delas o lançamento do iPhone Air, modelo mais fino de toda marca, com somente 5,6 mm.

Novo AirPods Pro 3

Além dos celulares, a Apple apresentou seus mais novos fones de ouvido intra-auriculares de topo de linha, o AirPods Pro 3. Entre as novidades dos aparelhos está um cancelamento de ruído melhorado.

Além disso, o fone promete ser quatro vezes mais eficiente.

Tradução em tempo real

A principal função do novo aparelho é a tradução de conversas em tempo real, feita com um simples toque na haste do fone. No momento, somente algumas línguas estão disponíveis:

inglês;

francês; alemão;

português;

espanhol.

Frequência cardíaca

Finalizando as novas funções fica a implementação de sensores de frequência cardíaca, que funcionam para monitorar as atividades físicas do usuário.

Preço

O aparelho já está disponível no site da Apple com preço de R$ 2.699.

Novo AirPods Pro 3 | Foto: Divulgação | Apple

Apple Watch

Integrando a linha de lançamentos, chega a nova linha de relógios inteligentes da marca, o:

Apple Watch Series 11;

Apple Watch Ultra 3;

Apple Watch SE 3.

Todos os aparelhos apostam em recursos com inteligência artificial para uma melhora na produtividade e qualidade de vida dos usuários.

Apple Watch Series 11

O novo Apple Watch Series 11 foi revelado prometendo uma maior autonomia, de até 24 horas, de acordo com a Apple, e mais eficiência, além de conexão 5G.

Detecção de Hipertensão

Entre as principais novidades do relógio digital fica o alerta de hipertensão, condição que afeta metade dos adultos dos Estados Unidos.

Monitoramento de sono

Somado a isso, o aparelho recebeu uma melhoria na função de monitoramento de sono, agora sendo capaz de detectar:

ciclos de sono;

duração do sono;

quantidade de vezes que o usuário acorda no meio da noite.

Com isso ele gera uma pontuação de sono informando o quão saudável o sono da pessoa é e onde ela pode mudar para melhorar esse ponto.

Preços

Os relógios possuem dois preços, sendo eles:

Alumínio: a partir de R$ 5.499;

Titânio: a partir de R$ 9.299.

Apple Watch Series 11 | Foto: Divulgação | Apple

Apple Watch SE 3

Este modelo é o primeiro modelo SE desde 2022, Apple Watch SE 3 que vem equipado com o chip S10, que permite que o aparelho carregue duas vezes mais rápido que o modelo anterior, em 15 minutos o aparelho teria uma bateria com autonomia para 18 horas.

Somado às funções de frequência cardíaca, detecção de quedas e colisões, o novo relógio agora tem uma função de detecção de temperatura no pulso.

Preço

Os novos modelos SE 3 chegam aos mercados custando a partir de R$ 3.299 e podem chegar a custar até R$ 4.299 dependendo das seleções feitas.

Apple Watch SE 3 | Foto: Divulgação | Apple

Apple Watch Ultra 3

O novo modelo Ultra 3 chega sendo um pouco maior que seu antecessor, com bordas mais finas. Os pontos de melhora, de acordo com a Apple, são o brilho de tela e a autonomia da bateria, tendo até 42 horas de duração por carga, de acordo com a empresa.

Ainda segundo a Apple, o modelo Ultra 3 é o relógio ideal para usuários que se aventuram em esportes extremos, como trilhas em locais remotos ou navegação marítima. Ele é equipado com um chip S11 que ajuda na economia de energia, além de ter conexão 5G e suporte para satélite.

Preço

O Apple Watch Ultra 3 chega ao mercado com três modelos, com os seguintes preços:

Loop Alpina: R$ 10.499;

Loop Trail: R$ 10.499;

Oceano: R$ 10.499;

Milanês de titânio R$ 11.799.