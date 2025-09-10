iPhone 16 despenca de preço com a chegada do iPhone 17; veja

Iphone 16 e 16 Pro Plus - Foto: Reprodução | Apple

A chegada de uma nova geração de iPhones sempre agita o mercado e, desta vez, não foi diferente. Com o lançamento do iPhone 17 na última terça-feira, 9, a Apple já está ajustando sua linha de produtos, e o impacto mais imediato foi a redução no preço do modelo anterior.

O iPhone 16 ficou até 13% mais barato em diversas lojas, uma prática comum da empresa que visa esvaziar os estoques e incentivar a compra do novo lançamento.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

iPhone 16: Desvalorização e despedidas

A desvalorização do iPhone 16 é um reflexo direto da estratégia de mercado da Apple. De acordo com o site especializado Tecnoblog, a redução de preço varia entre os modelos e revendedores. A queda de 13% é a mais significativa, mas outros modelos da linha 16 também tiveram seus preços ajustados.

Além da queda nos preços, o lançamento do iPhone 17 marcou a saída de alguns modelos da loja oficial da Apple. O iPhone 16 de 256 GB e 512 GB, o iPhone 16 Plus de 512 GB, o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max não estão mais disponíveis para compra diretamente no site da empresa. O mesmo aconteceu com a linha anterior, com o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus também sendo retirados de circulação da loja oficial.

Um modelo que não foi afetado pela mudança de preços foi o iPhone 16e. Lançado em fevereiro como uma alternativa mais "acessível", o aparelho manteve seu valor original.