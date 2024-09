Alemanha permite que motoristas dirijam sob efeito de maconha

A nova regra faz parte dos ajustes legais que vieram com a legalização parcial da cannabis no país - Foto: Miguel Schincariol | AFP

Dois meses depois de liberar o uso recreativo de maconha, a Alemanha aumentou o limite para até 3,5 nanogramas de tetrahidrocanabinol (THC) por mililitro de sangue para motoristas que estejam dirigindo após terem usado o psicoativo. Antes, o limite era de apenas 1 nanograma.

A nova regra faz parte dos ajustes legais que vieram com a legalização parcial da cannabis no país. No entanto, o consumo de álcool junto com maconha ainda é proibido para quem está atrás do volante, e há regras mais rígidas para motoristas novatos e jovens.

A alteração na lei foi aprovada pelo Bundestag, o parlamento alemão, em julho de 2024, depois das recomendações de especialistas do Ministério dos Transportes. A mudança vale para todos os tipos de consumo de maconha, incluindo vaporização, comestíveis, óleos, cápsulas, bebidas e afins.



Os condutores que estiverem com um nível maior de THC, mas forem portadores de “medicamento prescrito para uma doença específica”, estão isentos das penalidades.